Alerta de ralentización en Japón: la FIA cambia los requisitos para los pilotos

Cuando la última sesión de entrenamientos para el Gran Premio de Italia en Monza llegó a su fin, muchos tifosi no sabían si debían estar contentos o ansiosos. Carlos Sainz regaló la pole a los fieles seguidores de Ferrari, mientras que Charles Leclerc rugía hasta el tercer puesto de la parrilla, pero durante la sesión de entrenamientos los comisarios de carrera seguían enviando gruesos correos: el español y el monegasco estaban siendo investigados. ¿Qué había pasado?

Los comisarios sospechaban que los dos pilotos de Ferrari habían infringido una directiva del director de carrera de la Fórmula 1, Niels Wittich. El directivo alemán de la FIA quería evitar que los pilotos se entretuvieran innecesariamente en la calificación con el fin de crear un hueco para una vuelta libre en Monza o para encontrar un compañero de rebufo.

Una y otra vez, hemos sido testigos de cómo ese comportamiento conduce a situaciones peliagudas, con pilotos rodando lentamente mientras pilotos en vuelta rápida se abalanzan por detrás.

La FIA adoptó una medida extraña para el fin de semana del GP de Singapur, dos semanas después de Monza: no avisó de que se había perdido el tiempo.

Enseguida fuimos testigos de cómo media docena de coches tomaban posiciones a paso de hombre antes de la última curva a la izquierda antes de la salida y la meta, mientras el Williams del estadounidense Logan Sargeant se acercaba zumbando en vuelta rápida. Sólo con mucha suerte no se produjo un terrible accidente.



Ahora vuelve la precaución basura. El director de carrera Wittich ha escrito en sus instrucciones para el fin de semana del GP de Japón: "Cualquier caso de un piloto que conduzca desproporcionadamente lento en cualquier vuelta y supere un tiempo objetivo aún por definir, ya sea en una vuelta de calentamiento o de salida, será remitido a los comisarios de carrera para su consideración".



Por supuesto, esto no significa automáticamente una penalización. Leclerc y Sainz argumentaron en Monza que habían estado evitando a sus rivales mientras conducían despacio. Los comisarios de carrera consideraron que los pilotos de Ferrari habían actuado correctamente en esa situación. Por lo tanto, no hubo sanción.





GP de Singapur, circuito urbano de Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0.812 seg.

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21.441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min

10º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11º Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, accidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandono

Esteban Ocon (F), Alpine, caja de cambios

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, accidente





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 15 de 22 Grandes Premios, incluidos 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 puntos

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 597 puntos

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04º Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5