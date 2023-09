Alerte à la fraude au Japon : la FIA change les règles pour les pilotes

A l'issue de la dernière séance d'essais du Grand Prix d'Italie à Monza, de nombreux tifosi ne savaient pas s'ils devaient se réjouir ou s'inquiéter. En effet, Carlos Sainz a certes offert la pole position aux fidèles fans de Ferrari, tandis que Charles Leclerc a pris la troisième place sur la grille de départ, mais les commissaires de course ont reçu un gros courrier pendant les essais - l'Espagnol et le Monégasque ont été mis en examen. Que s'est-il passé ?

Les commissaires de course soupçonnaient les deux pilotes Ferrari d'avoir enfreint une directive du directeur de course de Formule 1 Niels Wittich. L'homme allemand de la FIA voulait éviter que les pilotes ne traînent inutilement pendant les qualifications afin de se créer un espace pour un tour libre à Monza ou pour trouver un partenaire pour le drafting.

Nous avons été témoins à maintes reprises de la manière dont ce type de comportement conduit à des situations épineuses - avec des pilotes roulant lentement alors que des pilotes arrivent en trombe de derrière sur un tour rapide.

Ensuite, la FIA a pris une mesure étrange pour le week-end du GP de Singapour, deux semaines après Monza : pas d'avertissement de lacet.

Nous avons alors vu une demi-douzaine de voitures prendre position au pas de course dans le dernier virage à gauche avant le départ et l'arrivée, tandis que la Williams de l'Américain Logan Sargeant arrivait en trombe sur un tour rapide. Ce n'est qu'avec beaucoup de chance qu'il n'y a pas eu de terrible crash.



Maintenant, l'avertissement de la brocante est de retour. Le directeur de course Wittich a écrit dans ses instructions pour le week-end du GP du Japon : "Tout cas d'un pilote qui, sur un tour quelconque, roule avec une lenteur disproportionnée et dépasse un temps de référence à définir, que ce soit sur un tour de chauffe ou sur un tour de sortie, sera transmis aux commissaires de course pour examen".



Cela ne signifie pas automatiquement une sanction. Leclerc et Sainz ont fait valoir à Monza qu'ils évitaient leurs adversaires en roulant lentement. Les commissaires de course ont estimé que les pilotes Ferrari avaient agi correctement dans cette situation. Ils n'ont donc pas été sanctionnés.





GP de Singapour, circuit de Marina Bay Street

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandon

Esteban Ocon (F), Alpine, boîte de vitesses

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, crash





Classement au championnat du monde (après 15 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 374 points

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 597 points

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5