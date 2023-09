Allarme rallentamento in Giappone: la FIA cambia i requisiti per i piloti

Il direttore di gara della Formula 1 Niels Wittich aveva chiarito prima delle qualifiche del GP d'Italia a Monza che chi si attarda deve aspettarsi una penalità. A Singapore, questa regola non c'era. In Giappone c'è di nuovo.

Quando si sono concluse le ultime prove del Gran Premio d'Italia a Monza, molti Tifosi non sapevano se essere felici o ansiosi. Carlos Sainz ha regalato ai fedeli tifosi della Ferrari la pole position, mentre Charles Leclerc ha conquistato il terzo posto in griglia, ma mentre le prove erano ancora in corso, i commissari di gara continuavano a inviare fitte mail: lo spagnolo e il monegasco erano sotto inchiesta. Cosa era successo?

I commissari di gara sospettavano che i due piloti della Ferrari avessero violato una direttiva del direttore di gara della Formula 1 Niels Wittich. Il tedesco della FIA voleva evitare che i piloti si attardassero inutilmente nelle qualifiche per creare uno spazio per un giro libero a Monza o per trovare un compagno di scia.

Abbiamo visto più volte come questo comportamento porti a situazioni spiacevoli, con i piloti che girano lentamente mentre i piloti che stanno compiendo un giro veloce arrivano da dietro.

Poi una strana azione da parte della FIA per il weekend del GP di Singapore, due settimane dopo Monza: nessun avviso di rallentamento.

Abbiamo assistito a una mezza dozzina di auto che prendevano posizione a passo d'uomo prima dell'ultima curva a sinistra prima della partenza e dell'arrivo, mentre la Williams dello statunitense Logan Sargeant sfrecciava su un giro veloce. Solo grazie alla fortuna non si è verificato un terribile incidente.



Ora la cautela spazzatura è tornata. Il direttore di gara Wittich ha scritto nelle sue istruzioni per il fine settimana del GP del Giappone: "Qualsiasi caso in cui un pilota guidi in modo sproporzionatamente lento in un giro e superi un tempo obiettivo ancora da definire, sia in un giro di riscaldamento che in un giro di rodaggio, sarà trasmesso ai commissari di gara per essere preso in considerazione".



Naturalmente, questo non significa automaticamente una penalizzazione. A Monza Leclerc e Sainz hanno sostenuto di aver evitato gli avversari guidando lentamente. I commissari di gara hanno ritenuto che i piloti della Ferrari avessero agito correttamente in quella situazione. Pertanto, nessuna penalità.





GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min.

10° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11° Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, incidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ritiro

Esteban Ocon (F), Alpine, cambio

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 15 dei 22 Gran Premi, compresi 3 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5