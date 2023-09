Alerta de abrandamento no Japão: FIA altera requisitos para os condutores

O diretor de corrida da Fórmula 1, Niels Wittich, tinha deixado claro, antes da qualificação para o GP de Itália em Monza, que quem se atrasasse tinha de contar com uma penalização. Em Singapura, esta regra não existia. No Japão, voltou a faltar.

Quando o último treino para o Grande Prémio de Itália em Monza chegou ao fim, muitos Tifosi não sabiam se deviam estar felizes ou ansiosos. Carlos Sainz deu aos fiéis adeptos da Ferrari a pole position, enquanto Charles Leclerc subiu ao terceiro lugar da grelha, mas enquanto os treinos ainda decorriam, os comissários da corrida continuavam a enviar correio grosso - o espanhol e o monegasco estavam a ser investigados. O que é que aconteceu?

Os comissários de pista suspeitavam que os dois pilotos da Ferrari tinham violado uma diretiva do diretor de prova da Fórmula 1, Niels Wittich. O alemão da FIA queria evitar que os pilotos se atrasassem desnecessariamente na qualificação, a fim de criar uma brecha para uma volta livre em Monza ou para encontrar um parceiro de slipstream.

Já testemunhámos várias vezes como este comportamento leva a situações complicadas - com os pilotos a rodar lentamente enquanto os pilotos numa volta rápida vêm por trás.

Depois, uma estranha ação da FIA para o fim de semana do GP de Singapura, duas semanas depois de Monza: nenhum aviso de paragem.

Assistimos prontamente a meia dúzia de carros a tomarem posição a passo antes da última curva à esquerda antes da partida e da chegada, enquanto o Williams do americano Logan Sargeant vinha a zunir numa volta rápida. Só com muita sorte é que não houve um acidente terrível.



Agora, o aviso de lixo está de volta. O diretor da corrida, Wittich, escreveu nas suas instruções para o fim de semana do GP do Japão: "Qualquer caso de um piloto que conduza desproporcionadamente devagar em qualquer volta e que exceda um tempo alvo ainda por definir, seja numa volta de aquecimento ou numa volta de saída, será encaminhado para os comissários de corrida para consideração".



Claro que isto não significa automaticamente uma penalização. Leclerc e Sainz argumentaram em Monza que estavam a evitar os adversários enquanto conduziam lentamente. Os comissários da corrida consideraram que os pilotos da Ferrari tinham agido corretamente nessa situação. Por conseguinte, não houve penalização.





GP de Singapura, Circuito de Rua de Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 s

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min

10º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11º Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:26.889

15º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fora

George Russell (GB), Mercedes, despiste

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, desistência

Esteban Ocon (F), Alpine, caixa de velocidades

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, despiste





Classificação do Campeonato do Mundo (após 15 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 3 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 pontos

02 Pérez 223

02 Hamilton 180

04 Alonso 170

05 Sainz 142

06 Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 597 pontos

02 Mercedes 289

03. Ferrari 265

04º Aston Martin 217

05 McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5