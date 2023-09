El camino de madera de Mercedes: Cómo Adrian Newey se olió una rata

Está en la naturaleza de la Fórmula 1 que los perseguidores se orienten hacia el mejor de la clase. Y el mejor de la clase ha sido Red Bull Racing durante dos años.

Una escudería tras otra están siguiendo el ejemplo de Red Bull Racing en la complicada área aerodinámica de los sidepods. Incluso su archirrival Mercedes-Benz se apartó de la solución de los sidepods extremadamente compactos.

En España 2023, Ferrari siguió el ejemplo, y el jefe del equipo, Fred Vasseur, lo explicó así: "Creemos que la actualización nos dará más margen de maniobra en términos de desarrollo futuro".

Cuando la Fórmula 1 entró en la nueva era de los coches alados a principios de 2022, había tres posibles soluciones para los sidepods: la de Red Bull Racing, la de Ferrari con la abolladura cariñosamente llamada "bañera" por los italianos, y la variante ultracompacta de Mercedes-Benz ("talla cero").

Ya en la temporada 2022, las escuderías se adaptaron al concepto RBR, empezando por Williams; esta tendencia continuó a principios de 2023, cuando Aston Martin puso un gran coche de carreras sobre ruedas para Fernando Alonso y Lance Stroll. Mientras tanto, Mercedes (desde Mónaco) y Ferrari (desde España) también han cambiado a diseños similares de caja lateral. Haas seguirá el ejemplo en Estados Unidos.



El concepto de "talla cero" de Mercedes ha fracasado, y Ferrari ve más potencial de desarrollo en la solución de RBR que en la bañera.



Las escuderías están experimentando con una amplia variedad de conceptos en el túnel de viento. ¿Fue el tamaño cero también un problema en Red Bull Racing, como lo fue en Mercedes? Adrian Newey, el mejor técnico de Fórmula Uno de los últimos treinta años, dice en el podcast Beyond The Grid: "Por supuesto, a la vista de los diseños de los rivales siempre te preguntas: ¿Acaso se me ha pasado algo por alto? ¿Deberíamos investigar también en esta dirección para ir sobre seguro? Pero mi instinto me decía: no, mejor que hagamos lo nuestro".



Resultó que el Mercedes W13 era "una auténtica diva" (el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff), el coche era aún más llamativamente propenso a cabecear en la pista que los coches rivales, y a finales de 2022 Mercedes sólo contaba con una victoria (George Russell en Brasil).



¿Cómo hizo Adrian Newey para construir el nuevo alerón del coche? "El reglamento es muy estricto, así que no quieres equivocarte en las partes importantes en las que es posible un poco de holgura. Así que me concentré en las suspensiones delantera y trasera. Con el carenado, puedes retocar más tarde si es necesario, es más difícil con la arquitectura básica."



"Tampoco ayudó que estuviéramos inmersos en la batalla por el Campeonato del Mundo de 2021 con Mercedes y que estuviéramos desarrollando a toda máquina hasta el final de la temporada. Ferrari se había centrado en el nuevo coche desde el principio y a menudo fueron más rápidos en la primera mitad de la temporada 2022. Nosotros, en cambio, posiblemente teníamos la mejor estructura básica y también pudimos dar un paso adelante en términos de desarrollo en el transcurso de la temporada 2022, haciéndonos con el Campeonato de Pilotos con Max Verstappen y ganando la Copa de Constructores."





GP de Japón, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 seg.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36.494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

Fuera

Alex Albon (T), Williams, daños por colisión

Logan Sargeant (USA), Williams, daños por colisión

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, fallo en el alerón trasero

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, daños por colisión

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, daños por colisión





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 16 de 22 Grandes Premios, incl. 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 puntos

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 623 puntos

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5