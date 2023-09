Mercedes : comment Adrian Newey a flairé le coup

Il est dans la nature de la Formule 1 que les poursuivants s'orientent vers le meilleur de la classe. Et le meilleur de la classe est depuis deux ans Red Bull Racing.

Les unes après les autres, les écuries de course suivent l'exemple de Red Bull Racing dans le domaine délicat de l'aérodynamique des caissons latéraux. Même son rival Mercedes-Benz s'est détourné de la solution des caissons latéraux extrêmement compacts.

En Espagne 2023, Ferrari en a rajouté, et le chef d'équipe Fred Vasseur l'a expliqué ainsi : "Nous pensons que cette mise à jour nous donnera une plus grande marge de manœuvre pour le développement".

Lorsque la Formule 1 est entrée dans la nouvelle ère des voitures à ailes au début de l'année 2022, trois solutions se dessinaient en matière de caissons latéraux : celle de Red Bull Racing, celle de Ferrari, avec le creux affectueusement appelé "baignoire" par les Italiens, et la variante ultracompacte de Mercedes-Benz ("size zero").

Dès la saison 2022, des écuries se sont alignées sur le concept RBR, à commencer par Williams, et cette tendance s'est poursuivie début 2023, lorsqu'Aston Martin a mis sur roues une superbe voiture de course pour Fernando Alonso et Lance Stroll. Entre-temps, Mercedes (depuis Monaco) et Ferrari (depuis l'Espagne) ont également adopté des formes de carrosserie latérale similaires. Haas suivra aux États-Unis.



Le concept "size zero" de Mercedes a échoué et Ferrari reconnaît dans la solution de RBR plus de potentiel de développement qu'avec la baignoire.



Les écuries de course expérimentent les concepts les plus divers dans la soufflerie. La taille zéro, comme chez Mercedes, était-elle aussi à l'ordre du jour chez Red Bull Racing ? Adrian Newey, le meilleur technicien de Formule 1 de ces trente dernières années, répond à ce sujet dans le podcast Beyond The Grid : "Bien sûr, vous vous demandez toujours, au vu des constructions des adversaires, si j'ai manqué quelque chose ? Devons-nous également faire des recherches dans cette direction par mesure de sécurité ? Mais mon instinct me disait - non, mieux vaut faire notre truc".



Il s'est avéré que la Mercedes W13 était "une vraie diva" (Toto Wolff, chef de l'équipe Mercedes), qu'elle avait une tendance encore plus marquée que les voitures adverses à trépasser sur la piste et que, fin 2022, Mercedes n'avait remporté qu'une seule victoire (George Russell au Brésil).



Comment Adrian Newey a-t-il procédé pour construire la nouvelle voiture à ailes ? "Le règlement est très serré, tu ne veux pas te tromper sur des pièces importantes où un peu de liberté est possible. Je me suis donc concentré sur les suspensions avant et arrière. Pour le carénage, tu peux à la rigueur faire des retouches plus tard, c'est plus difficile avec l'architecture de base".



"Le fait que nous ayons été impliqués dans la lutte pour le championnat du monde avec Mercedes en 2021 et que nous ayons développé à toute vapeur jusqu'à la fin de la saison n'a pas aidé non plus. Ferrari s'était concentré très tôt sur la nouvelle voiture et a souvent été plus rapide durant la première moitié de la saison 2022. En revanche, nous avions peut-être la meilleure structure de base et nous avons également pu faire des progrès en matière de développement au cours de la saison 2022, ce qui nous a permis de remporter le championnat du monde des pilotes avec Max Verstappen et la victoire en coupe des constructeurs".





GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5