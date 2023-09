Il sentiero di legno della Mercedes: come Adrian Newey ha sentito l'odore di un topo

È nella natura della Formula 1 che gli inseguitori si orientino verso il migliore della classe. E da due anni il migliore della classe è la Red Bull Racing.

Una scuderia dopo l'altra sta seguendo l'esempio della Red Bull Racing nella delicata area aerodinamica dei sidepods. Persino l'acerrima rivale Mercedes-Benz ha abbandonato la soluzione dei sidepods estremamente compatti.

In Spagna 2023, la Ferrari ha seguito l'esempio, e il boss della scuderia Fred Vasseur lo ha spiegato così: "Pensiamo che l'aggiornamento ci darà più spazio di manovra in termini di ulteriore sviluppo".

Quando la Formula 1 è entrata nella nuova era delle vetture alate all'inizio del 2022, c'erano tre possibili soluzioni per i sidepods: quella della Red Bull Racing, quella della Ferrari con l'ammaccatura affettuosamente chiamata "vasca da bagno" dagli italiani, e la variante ultracompatta della Mercedes-Benz ("taglia zero").

Già durante la stagione 2022, le scuderie si sono adattate al concetto RBR, a partire dalla Williams; questa tendenza è proseguita all'inizio del 2023, quando l'Aston Martin ha messo su una grande auto da corsa per Fernando Alonso e Lance Stroll. Nel frattempo, anche Mercedes (da Monaco) e Ferrari (dalla Spagna) sono passate a un design simile dei side-box. La Haas seguirà l'esempio negli USA.



Il concetto di "taglia zero" della Mercedes è fallito e la Ferrari vede nella soluzione della RBR un potenziale di sviluppo maggiore rispetto alla vasca da bagno.



Le scuderie stanno sperimentando una grande varietà di concetti nella galleria del vento. La dimensione zero è stata un problema anche per la Red Bull Racing, come per la Mercedes? Adrian Newey, il miglior tecnico di Formula Uno degli ultimi trent'anni, dice nel podcast Beyond The Grid: "Naturalmente, visti i progetti degli avversari ci si chiede sempre: ho forse trascurato qualcosa? Dovremmo fare ricerche anche in questa direzione per andare sul sicuro? Ma il mio istinto mi diceva: no, meglio fare le nostre cose".



Alla fine, la Mercedes W13 era "una vera diva" (Toto Wolff, boss del team Mercedes), la vettura era ancora più sorprendentemente incline al beccheggio in pista rispetto alle auto avversarie, e alla fine del 2022 la Mercedes si ritrovò con una sola vittoria (George Russell in Brasile).



Come si è mosso Adrian Newey per costruire la nuova ala della vettura? "I regolamenti sono molto rigidi, quindi non si vuole sbagliare con le parti importanti dove è possibile avere un po' di spazio. Mi sono quindi concentrato sulle sospensioni anteriori e posteriori. Con la carenatura si può ritoccare in un secondo momento, se necessario, mentre è più difficile con l'architettura di base".



"Non ha aiutato nemmeno il fatto che eravamo coinvolti nella battaglia per il Campionato del Mondo 2021 con la Mercedes e stavamo sviluppando a pieno ritmo fino alla fine della stagione. La Ferrari si è concentrata sulla nuova vettura fin dall'inizio ed è stata spesso più veloce nella prima metà della stagione 2022. Noi, invece, avevamo forse una struttura di base migliore e siamo stati in grado di fare un passo avanti in termini di sviluppo nel corso della stagione 2022, conquistando il Campionato Piloti con Max Verstappen e vincendo la Coppa Costruttori".





GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5