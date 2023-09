O caminho de madeira da Mercedes: como Adrian Newey farejou um rato

É da natureza da Fórmula 1 que os perseguidores se orientem para o melhor da sua classe. E a melhor da sua classe é a Red Bull Racing há dois anos.

Uma equipa de corrida após outra segue o exemplo da Red Bull Racing na complicada área aerodinâmica dos sidepods. Até a arquirrival Mercedes-Benz abandonou a solução dos sidepods extremamente compactos.

Em Espanha 2023, a Ferrari seguiu o exemplo, e o chefe de equipa Fred Vasseur explicou-o da seguinte forma: "Pensamos que a atualização nos dará mais espaço de manobra em termos de desenvolvimento futuro".

Quando a Fórmula 1 entrou na nova era dos carros com asas no início de 2022, havia três soluções possíveis para os sidepods: a da Red Bull Racing, a da Ferrari com a amolgadela carinhosamente chamada de "banheira" pelos italianos, e a variante ultracompacta da Mercedes-Benz ("tamanho zero").

Já durante a temporada de 2022, as equipas de corrida estavam a adaptar-se ao conceito RBR, começando pela Williams; esta tendência continuou no início de 2023, quando a Aston Martin colocou um grande carro de corrida sobre rodas para Fernando Alonso e Lance Stroll. Entretanto, a Mercedes (desde o Mónaco) e a Ferrari (desde Espanha) também mudaram para designs de caixa lateral semelhantes. A Haas seguirá o exemplo nos EUA.



O conceito "tamanho zero" da Mercedes falhou, e a Ferrari vê mais potencial de desenvolvimento na solução da RBR do que na banheira.



As equipas de corrida estão a experimentar uma grande variedade de conceitos no túnel de vento. O tamanho zero também foi um problema para a Red Bull Racing, tal como foi para a Mercedes? Adrian Newey, o melhor técnico de Fórmula 1 dos últimos trinta anos, diz no podcast Beyond The Grid: "É claro que, tendo em conta os desenhos dos adversários, perguntamo-nos sempre: será que me esqueci de alguma coisa? Será que também devemos investigar nesta direção para estarmos seguros? Mas o meu instinto dizia-me - não, é melhor fazermos o que temos a fazer".



Como se veio a verificar, o Mercedes W13 era "uma verdadeira diva" (Toto Wolff, chefe de equipa da Mercedes), o carro era ainda mais propenso a cair na pista do que os carros adversários e, no final de 2022, a Mercedes tinha apenas uma vitória (George Russell no Brasil).



Como é que Adrian Newey construiu a nova asa móvel? "Os regulamentos são muito apertados, por isso não queremos errar em partes importantes onde é possível uma pequena folga. Por isso, concentrei-me nas suspensões dianteira e traseira. Com a carenagem, podemos retocar mais tarde, se necessário, mas é mais difícil com a arquitetura básica."



"Também não ajudou o facto de estarmos envolvidos na luta pelo Campeonato do Mundo de 2021 com a Mercedes e estarmos a desenvolver a todo o vapor até ao final da época. A Ferrari tinha-se concentrado no novo carro desde o início e foi muitas vezes mais rápida na primeira metade da época de 2022. Nós, por outro lado, possivelmente tínhamos a melhor estrutura básica e também fomos capazes de dar um passo à frente em termos de desenvolvimento ao longo da temporada de 2022, conquistando o Campeonato de Pilotos com Max Verstappen e vencendo a Copa dos Construtores."





GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5