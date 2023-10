Danner su Schumacher: "Non ne abbiamo bisogno".

Mick Schumacher probabilmente non avrà un abitacolo regolare in Formula 1 nel 2024. Per Christian Danner, questa non è una grande sorpresa.

Finché la Williams non ha ancora confermato il suo secondo pilota accanto ad Alex Albon, c'è una piccola speranza. Ma Mick Schumacher dovrà probabilmente rassegnarsi a non poter guidare in Formula 1 nel 2024. Sta già lavorando a un piano B: l'ingresso nel World Sports Car Championship.

Per Christian Danner, questo sviluppo non è una sorpresa. "Nei due anni in cui Mick ha guidato in Formula 1, ha lasciato un'impressione ai capi delle squadre: 'Beh, non abbiamo davvero bisogno di lui'", ha dichiarato Danner a sport.de.

Il controesempio positivo è Liam Lawson, che ha colto la sua occasione in Alfa-Tauri come sostituto dell'infortunato Daniel Ricciardo. "Un certo Liam Lawson sta guidando anche lui su una macchina piuttosto brutta, l'AlphaTauri. Che cosa ha fatto? Si è presentato assolutamente pulito, è stato più veloce del pilota titolare, ha conquistato punti e ha dimostrato nei suoi primi due Gran Premi: "Ehi ragazzi, posso farcela!"" ha detto Danner.

Danner ha aggiunto che Schumacher non è riuscito a fare una simile affermazione durante i suoi giorni in Formula 1. "E naturalmente questo ha conseguenze a lungo termine. "E naturalmente questo ha conseguenze a lungo termine. Non c'è nessun capo squadra che si fiderebbe particolarmente di lui ora". Tra questi probabilmente c'è anche il team boss della Williams James Vowles.

Per lui, la "soluzione ottimale" è Lawson junior della Red Bull, ha chiarito Danner: "Finché Sergio Perez non sarà licenziato dalla Red Bull, Lawson sarà libero l'anno prossimo. Allora guiderà alla Williams per un anno e poi andrà alla Red Bull".

GP del Giappone, circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5