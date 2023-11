Vasseur : "Il n'y avait pas de point de départ plus difficile pour Ferrari

Le GP du Brésil a été extrêmement amer pour Ferrari. Charles Leclerc est sorti dès le premier tour et le Monégasque a abandonné.

Son coéquipier Carlos Sainz n'a terminé que sixième, ce qui est trop peu pour les exigences des Rouges. "Nous sommes très déçus parce que nous aurions pu marquer beaucoup de points importants pour le championnat, mais nous avons perdu Charles avant même le départ à cause d'un problème de fiabilité qui l'a fait sortir de la piste au premier tour. Il serait parti de la première ligne et, de surcroît, nous avions sacrifié ses chances de sprint au profit du Grand Prix. Maintenant, nous devons examiner de près ce qui s'est passé avec sa voiture", a déclaré le directeur de l'équipe Fred Vasseur.

Selon Vasseur, Sainz a eu des problèmes d'embrayage au départ, ce qui lui a fait perdre quelques places. "Mais en course, surtout dans le premier relais, il s'est très bien débrouillé avec les pneus et a pu dépasser les deux Mercedes, ce qui signifie que nous avons repris deux points à nos concurrents au cours du week-end. Cela aurait pu être bien plus, mais la lutte pour la deuxième place n'est pas encore terminée", a déclaré Vasseur.

Au classement du championnat du monde, Ferrari compte 20 points de retard sur Mercedes à deux courses de la fin. La troisième place ne serait pas seulement un revers financier. Pour Vasseur, une deuxième place serait au moins un petit succès.

Mais au fond, ce qui l'attendait chez Ferrari était clair. L'écurie de course traditionnelle a connu une nouvelle crise sportive cet hiver, ce qui a entraîné une réorientation, avec Vasseur comme nouveau chef d'équipe à la tête.

Vasseur venait d'Alfa Romeo, et il savait bien sûr, du moins de l'extérieur, comment les Rouges avaient évolué. Malgré tout, "il n'y a pas eu de moment plus difficile pour débuter chez Ferrari", a déclaré Vasseur au Bild am Sonntag.

Il y avait beaucoup de chantiers. "Je ne connaissais pas le niveau de la voiture, j'avais beaucoup d'informations à assimiler. Et puis il y avait déjà le lancement. Les attentes vis-à-vis de la voiture étaient plus grandes que ce que nous avions mis en piste à Bahreïn. Et à Djeddah, c'était presque pire. Le lundi après Djeddah a été difficile. Nous n'avons pas obtenu les résultats que nous espérions", a déclaré Vasseur.

Mais l'équipe n'a jamais paniqué, elle est restée calme et a essayé d'aborder les problèmes les uns après les autres, a salué Vasseur.

Cela a bien fonctionné pour certaines choses, moins pour d'autres. "Je dirais que nous avons progressé au niveau des pit stops et de la stratégie. Il y a plus de calme au niveau du pitwall. Cela s'est bien passé et c'est satisfaisant", a-t-il déclaré.

Mais le développement de la voiture reste un problème, "cela prend du temps, il faut éviter la frustration. Quand on identifie des problèmes, cela prend du temps. Recruter des spécialistes peut aussi prendre du temps. Nous donnons tous le maximum", a déclaré Vasseur.

Ce qui pousse Ferrari, ce sont aussi les fans, qui sont particulièrement émotifs en Italie. Mais Vasseur ne ressent pas plus de pression pour autant. "Ils sont toujours très positifs. Même quand les choses vont mal, il y a toujours des fans qui veulent des autographes. Ils nous soutiennent, même dans les moments difficiles", a-t-il déclaré.

Quand les tifosi pourront-ils à nouveau se réjouir d'un titre ? Il est clair que Red Bull Racing faiblira un jour, que des opportunités s'offriront alors à la concurrence et qu'il faudra les saisir. "Après quelques saisons, toutes les séries de victoires se brisent à un moment donné. Nous devons être préparés pour être les prochains. C'est un combat, Mercedes donne aussi tout", a déclaré Vasseur.

Course, Brésil

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique





Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12