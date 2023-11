Le Grand Prix de Las Vegas : Défilé de stars mondiales

La course du championnat du monde de Formule 1 sur le nouveau circuit Strip de Las Vegas a fait exploser tous les cadres en matière de défilé de grands noms du monde du sport et du show-business - un défilé de stars dans la ville des paillettes.

La Formule 1 a voulu montrer à Las Vegas le plus grand spectacle du monde. Pour ce qui est de ce qui se passe sur le circuit, on peut certes en discuter.

Mais ce que personne ne peut nier : En plus de 70 ans de Formule 1, on n'a jamais vu autant de personnalités du monde du spectacle et du sport se prendre les pieds dans un Grand Prix.

Et les VIP ont été accueillis comme il se doit, un peu comme aux Oscars à Hollywood - sur un tapis rouge.

En voici la liste, sans prétention d'exhaustivité :



Brad Pitt (acteur)

Heidi Klum (mannequin)

Gordon Ramsey (cuisinier)

Rod Stewart (chanteur)

Journey (groupe de rock)

Keith Urban (chanteur)

Zlatan Ibrahimovic (joueur de football)

Paris Hilton (DJ et entrepreneuse)

Rob McElhenney (acteur et auteur)

Kylie Minogue (chanteuse)

John Boyega (acteur)

Usain Bolt (athlète)

Patrick Dempsey (acteur)

Steve Aoki (DJ)

Thirty Seconds to Mars (groupe de rock avec Jared Leto)

will.i.am (musicien)

Tiesto (DJ)

Blue Man Group (artiste d'action)

John Legend (chanteur)

David Beckham (légende du football)

Shaq O'Neal (légende du basket-ball)

Rihanna (chanteuse)

Martin Garrix (DJ)

Lindsey Vonn (légende du ski)

Caroline Wozniacki (joueuse de tennis)

Daniel Craig (acteur)

Ryan Reynolds (acteur)

Tokio Hotel (groupe de rock)

Shaun White (snowboarder)

Tom Hardy (acteur)

Lupita Nyong'o (actrice)

Cilian Murphy (acteur)

Tom Brady (légende du football américain)

Michael B. Jordan (acteur)

Travis Kelce (football américain, ami de Taylor Swift)

Renée Zellweger (actrice)

Patrick Mahomes (football américain)

Robert Trujillo (bassiste du groupe de rock Metallica)

Marshmello (DJ)

LeBron James (joueur de basket-ball)

Rita Ora (chanteuse)

Nobu Matshuhisa (cuisinier)

Giada de Laurentiis (productrice de films)

Tommy Hilfiger (créateur de mode)

James Corden (acteur)

U2 (groupe de rock)

Justin Bieber (chanteur)

Mickey Rourke (acteur)

Jerry Bruckheimer (producteur)

Cara Delevingne (mannequin et actrice)