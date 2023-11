Gran Premio di Las Vegas: Parata di stelle mondiali

La gara del campionato mondiale di Formula 1 sul nuovo circuito della Strip di Las Vegas ha rotto gli schemi in termini di sfilata di celebrità del mondo dello sport e dello spettacolo - una vetrina per le stelle nella città scintillante.

La Formula 1 ha voluto mettere in scena il più grande spettacolo del mondo a Las Vegas. Per quanto riguarda l'azione in pista, questo è certamente discutibile.

Ma nessuno può negarlo: Mai, in oltre 70 anni di Formula 1, un numero maggiore di celebrità dello spettacolo e dello sport è inciampato in un Gran Premio.

E i VIP sono stati accolti con stile, un po' come gli Oscar a Hollywood: su un tappeto rosso.

Ecco un elenco, senza alcuna pretesa di completezza:



Brad Pitt (attore)

Heidi Klum (modella)

Gordon Ramsey (chef)

Rod Stewart (cantante)

Journey (gruppo rock)

Keith Urban (cantante)

Zlatan Ibrahimovic (calciatore)

Paris Hilton (DJ e imprenditrice)

Rob McElhenney (attore e autore)

Kylie Minogue (cantante)

John Boyega (attore)

Usain Bolt (atleta di atletica leggera)

Patrick Dempsey (attore)

Steve Aoki (DJ)

Thirty Seconds to Mars (gruppo rock con Jared Leto)

will.i.am (musicista)

Tiesto (DJ)

Blue Man Group (artista)

John Legend (cantante)

David Beckham (leggenda del calcio)

Shaq O'Neal (leggenda del basket)

Rihanna (cantante)

Martin Garrix (DJ)

Lindsey Vonn (leggenda dello sci)

Caroline Wozniacki (tennista)

Daniel Craig (attore)

Ryan Reynolds (attore)

Tokio Hotel (gruppo rock)

Shaun White (snowboarder)

Tom Hardy (attore)

Lupita Nyong'o (attrice)

Cilian Murphy (attore)

Tom Brady (leggenda del football americano)

Michael B. Jordan (attore)

Travis Kelce (football americano, fidanzato di Taylor Swift)

Renée Zellweger (attrice)

Patrick Mahomes (football americano)

Robert Trujillo (bassista del gruppo rock Metallica)

Marshmello (DJ)

LeBron James (giocatore di basket)

Rita Ora (cantante)

Nobu Matshuhisa (chef)

Giada de Laurentiis (produttrice cinematografica)

Tommy Hilfiger (stilista)

James Corden (attore)

U2 (gruppo rock)

Justin Bieber (cantante)

Mickey Rourke (attore)

Jerry Bruckheimer (produttore)

Cara Delevingne (modella e attrice)