Grande Prémio de Las Vegas: Desfile de estrelas mundiais

A corrida do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 no novo Circuito da Strip de Las Vegas quebrou todos os padrões em termos de desfile de celebridades do mundo do desporto e do espetáculo - uma montra para as estrelas na cidade brilhante.

A Fórmula 1 quis dar o maior espetáculo do mundo em Las Vegas. No que diz respeito à ação na pista, isso é certamente discutível.

Mas ninguém o pode negar: Nunca, em mais de 70 anos de Fórmula 1, houve tantas celebridades do mundo do espetáculo e do desporto a tropeçar num Grande Prémio.

E os VIPs foram recebidos em grande estilo, um pouco como os Óscares em Hollywood - num tapete vermelho.

Aqui está uma lista, sem qualquer pretensão de ser completa:



Brad Pitt (ator)

Heidi Klum (modelo)

Gordon Ramsey (chefe de cozinha)

Rod Stewart (cantor)

Journey (banda de rock)

Keith Urban (cantor)

Zlatan Ibrahimovic (futebolista)

Paris Hilton (DJ e empresária)

Rob McElhenney (ator e autor)

Kylie Minogue (cantora)

John Boyega (ator)

Usain Bolt (atleta de atletismo)

Patrick Dempsey (ator)

Steve Aoki (DJ)

Thirty Seconds to Mars (banda de rock com Jared Leto)

will.i.am (músico)

Tiesto (DJ)

Blue Man Group (artista performativo)

John Legend (cantor)

David Beckham (lenda do futebol)

Shaq O'Neal (lenda do basquetebol)

Rihanna (cantora)

Martin Garrix (DJ)

Lindsey Vonn (lenda do esqui)

Caroline Wozniacki (jogadora de ténis)

Daniel Craig (ator)

Ryan Reynolds (ator)

Tokio Hotel (banda de rock)

Shaun White (snowboarder)

Tom Hardy (ator)

Lupita Nyong'o (atriz)

Cilian Murphy (ator)

Tom Brady (lenda do futebol americano)

Michael B. Jordan (ator)

Travis Kelce (futebol americano, namorado de Taylor Swift)

Renée Zellweger (atriz)

Patrick Mahomes (futebol americano)

Robert Trujillo (baixista da banda de rock Metallica)

Marshmello (DJ)

LeBron James (jogador de basquetebol)

Rita Ora (cantora)

Nobu Matshuhisa (chefe de cozinha)

Giada de Laurentiis (produtora de cinema)

Tommy Hilfiger (designer de moda)

James Corden (ator)

U2 (banda de rock)

Justin Bieber (cantor)

Mickey Rourke (ator)

Jerry Bruckheimer (produtor)

Cara Delevingne (modelo e atriz)