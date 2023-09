Marciello/Boguslavskiy marchent vers le titre

Raffaele Marciello et Timur Boguslavskiy ont remporté la première manche de la GT World Challenge Europe Sprint Cup à Valence et font ainsi un pas vers le titre. Forte remontée de Valentino Rossi.

En remportant la première manche de la GT World Challenge Europe Sprint Cup à Valence, Raffaele Marciello et Timur Boguslavskiy renforcent leur position en tête du classement. Le duo Akkodis ASP s'impose depuis la deuxième place sur la grille de départ avec leur Mercedes-AMG GT3. Les deux pilotes Mercedes augmentent ainsi également leur avance au championnat sur les deux pilotes d'usine Audi Feller et Drudi.

La deuxième place revient à la Ferrari 296 GT3 d'Emil Frey Racing du pilote DTM Thierry Vermeulen et Albert Costa. Le duo a rattrapé huit secondes de retard sur l'AMG dans la deuxième moitié de la course, malgré une petite glissade de Costa. Il ne manquait finalement que 0,380 seconde à Albert Costa sur Boguslavskiy.

Ricardo Feller et Mattia Drudi complètent le podium avec l'Audi Tresor Orange 1.

Valentino Rossi et Maxime Martin ont à nouveau assuré une remontée spectaculaire. Grâce à des manœuvres de dépassement acharnées et une stratégie en or, la WRT BMW M4 GT3 est passée de la 22e place sur la grille de départ à la 8e place sur un circuit tortueux et étroit où les dépassements sont très difficiles.

Dès le tour de départ, la voiture de sécurité a été appelée sur le circuit. Comme on pouvait s'y attendre, le premier virage a été le théâtre de quelques collisions et de tonneaux. Niklas Krütten de Trèves dans une WRT BMW M4 GT3 et Cesar Gazeau dans l'Audi Boutsen VDS se sont échoués dans le premier virage après des collisions et ont dû être secourus. Christopher Mies, au volant de son Audi Sainteloc Racing, a également été impliqué dans l'incident et a dû abandonner la course au stand.

Résultat (top 10) :

1. Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy - Akkodis ASP - Mercedes-AMG GT3

2. Thierry Vermeulen/Albert Costa - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

3. Ricardo Feller/Mattia Drudi - Tresor Orange 1 - Audi R8 LMS GT3

4. Lucas Legeret/Christopher Haase - Comtoyou Racing - Audi R8 LMS GT3

5. Charles Weerts/Dries Vanthoor - WRT - BMW M4 GT3

6. Frédéric Vervisch/Nicolas Baert - Comtoyou Racing - Audi R8 LMS GT3

7. Konsta Lappalainen/Giacomo Altoè - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

8. Valentino Rossi/Maxime Martin - WRT - BMW M4 GT3

9. Nicolaj Kjaergaard/Benjamin Goethe - Garage 59 - McLaren 720S GT3

10. Alex Arkin Aka/Lorenzo Patrese - Tresor Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3