Marciello/Boguslavskiy marciano verso il titolo

Raffaele Marciello e Timur Boguslavskiy hanno allungato il loro vantaggio in classifica con la vittoria nel primo appuntamento della GT World Challenge Europe Sprint Cup a Valencia. Il duo dell'Akkodis ASP ha vinto partendo dalla seconda posizione in griglia con la sua Mercedes-AMG GT3. I due piloti Mercedes hanno così allungato il loro vantaggio in campionato sui due piloti Audi works Feller e Drudi.

Il secondo posto è andato alla Ferrari 296 GT3 dell'Emil Frey Racing del pilota DTM Thierry Vermeulen e Albert Costa. Il duo ha recuperato un distacco di otto secondi dalla AMG nella seconda metà della gara, nonostante una piccola scivolata di Costa. Alla fine, Albert Costa ha accumulato un ritardo di soli 0,380 secondi da Boguslavskiy.

Ricardo Feller e Mattia Drudi hanno completato il podio con l'Audi Tresor Orange 1.

Valentino Rossi e Maxime Martin hanno ancora una volta compiuto una spettacolare rimonta. Grazie a difficili manovre di sorpasso e a una strategia azzeccata, la BMW M4 GT3 del WRT è passata dal 22° posto in griglia all'ottavo sul circuito tortuoso e stretto, dove i sorpassi sono molto difficili.

La safety car è stata chiamata in pista già nel giro di partenza. Come era prevedibile, si sono verificati diversi tamponamenti e testacoda alla prima curva. Niklas Krütten di Treviri su BMW M4 GT3 WRT e Cesar Gazeau su Audi Boutsen VDS sono rimasti bloccati dopo una collisione alla prima curva e hanno dovuto essere recuperati. Anche Christopher Mies, con la sua Audi del Sainteloc Racing, è stato coinvolto nell'incidente e ha dovuto ritirarsi dalla gara ai box.

Risultato (Top 10):

1° Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy - Akkodis ASP - Mercedes-AMG GT3

2° Thierry Vermeulen/Albert Costa - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

3° Ricardo Feller/Mattia Drudi - Tresor Orange 1 - Audi R8 LMS GT3

4° Lucas Legeret/Christopher Haase - Comtoyou Racing - Audi R8 LMS GT3

5° Charles Weerts/Dries Vanthoor - WRT - BMW M4 GT3

6° Frédéric Vervisch/Nicolas Baert - Comtoyou Racing - Audi R8 LMS GT3

7° Konsta Lappalainen/Giacomo Altoè - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

8° Valentino Rossi/Maxime Martin - WRT - BMW M4 GT3

9° Nicolaj Kjaergaard/Benjamin Goethe - Garage 59 - McLaren 720S GT3

10° Alex Arkin Aka/Lorenzo Patrese - Tresor Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3