GT World Challenge : lutte à quatre pour le titre de la Bronze Cup

La saison de la Bronze Cup du GT World Challenge Europe Sprint Cup se termine à Valence. Pas moins de quatre couples de pilotes se disputent le titre lors de la course d'une heure.

La Bronze Cup ne prenant pas le départ de la finale de la saison de la GT World Challenge Europe Sprint Cup à Zandvoort en raison de la capacité du circuit, le titre se jouera dès la deuxième course à Valence. Quatre voitures se disputeront le titre dans une course de 60 minutes.

Avec 16,5 points à attribuer, les pilotes suivants ont une chance de remporter le titre :

1. Alex Malykhin - Pure Rxcing - Porsche 911 GT3 R - 55 points

2. Henrique Chaves/Miguel Ramos - Garage 59 - McLaren 720S GT3 - 53 points

3. Dennis Marschall/Andrey Mukovoz - Tresor Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3 - 44,5 points

4. Robert Renauer/Ralf Bohn - Herberth Motorsport - Porsche 911 GT3 R - 43,5 points.

La meilleure position de départ est donc celle de Malykhin, qui a également la meilleure place sur la grille de départ parmi les prétendants au titre et qui partagera la voiture avec le pilote DTM Ayhancan Güven. Au volant de la Porsche Pure Rxcing, gérée par Herberth Motorsport, il prend le départ de la course en 27e position sur la grille et en deuxième position dans la catégorie.

Mais Malykhin doit faire attention, car Ramos est en embuscade à la 29e place et en troisième position dans la classe. Mukovoz et Bohn partent respectivement de la 32e et de la 30e place.

Le champion général de la Bronze Cup dans le classement combiné de la Sprint Cup et de l'Endurance Cup obtiendra en outre cette année pour la première fois une place de départ aux 24h du Mans 2024.