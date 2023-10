Valentino Rossi trabalha no calendário de corridas de 2024

O nove vezes campeão do mundo de motociclismo Valentino Rossi está atualmente a trabalhar no seu calendário de corridas para a época de 2024. O que está definido é que o piloto de fábrica da BMW vai continuar a competir na GT World Challenge Europe Endurance Cup.

2024 será a terceira época completa de Valentino Rossi nas corridas de GT3. O nove vezes campeão do mundo de motociclismo, que foi promovido a piloto de fábrica da BMW para a época de 2023, está atualmente a finalizar o seu programa de corridas para o próximo ano.

"Penso que o programa ainda não foi finalizado", explicou Rossi no GT World Challenge Europe, em Barcelona, numa medaround a que a SPEEDWEEK também assistiu. "Mas vou, definitivamente, continuar a correr aqui na Taça de Endurance do GT World Challenge Europe."

"Il Dottore" não escondeu, no passado, que considera a série de resistência da SRO como a melhor série de GT3 do mundo.

"Se vou continuar a correr na Sprint Cup ainda está em aberto," continuou Rossi. "Além disso, o FIA WEC na nova classe GT3 também é uma opção."

Rossi já deixou claro que não vai competir em Nordschleife no próximo ano, há dois meses, em Nürburgring: ele sente que o procedimento de autorização é um problema, porque ele não tem tempo e, reconhecidamente, o desejo de trabalhar o seu caminho até a licença com um carro pequeno.

"Sempre foi o meu objetivo começar no inferno verde", explicou a estrela da BMW em Nürburgring à revista especializada GT-Place, quando lhe perguntaram se iria começar a corrida de 24 horas no próximo ano. "O problema é a licença. Acho que vai ser difícil, porque não tenho tempo suficiente para as fazer".

A rir, acrescenta: "Além disso, teria de conduzir um carro pequeno para isso e eu não gosto de carros pequenos e de baixa potência."