SRO-Rennserien rollen weiterhin auf Pirelli-Reifen

Seit 2013 fahren die SRO-Rennserien auf Reifen von Pirelli- Die Zusammenarbeit wird um fünf Jahre bis 2028 fortgesetzt. Zudem wird der Reifenhersteller in den Seriennahmen der GT2 European Series inkludiert.

Die SRO Motorsports Group und Pirelli werden ihre langjährige Partnerschaft bis zur Saison 2028 fortsetzen. Dies ist das Ergebnis eines neuen Fünfjahresvertrags, der abgeschlossen wird.

Der renommierte italienische Hersteller wird weiterhin die Rolle des exklusiven Reifenlieferanten für die SRO-Serien, die weltweit antreten, sowie für alle eigenständigen GT4-Lizenzserien übernehmen. Pirelli bleibt auch der alleinige Reifenlieferant für die Fanatec GT2 European Series, die ab 2024 zur "Fanatec GT2 European Series Powered by Pirelli" umbenannt wird. Alle drei Kategorien verwenden denselben Hochleistungsreifen, den P Zero DHF, der vor der Saison 2022 eingeführt wurde. Pirelli wird seine Produkte weiter entwickeln, um der kontinuierlichen Entwicklung der Rennserie gerecht zu werden, insbesondere mit dem Debüt der neuesten Generation von GT3-Fahrzeugen im Jahr 2025.

Die neue Vereinbarung erweitert eine erfolgreiche Zusammenarbeit, die vor einem Jahrzehnt, im Jahr 2013, begann, als Pirelli Lieferant für den heutigen Fanatec GT Europe Endurance Cup wurde. Dazu gehören auch die CrowdStrike 24 Stunden von Spa, der Höhepunkt des weltweiten SRO-Kalenders und das ultimative Beispiel für die Expertise von Pirelli. Die Veranstaltung erfordert einen wirklich bemerkenswerten Einsatz des Unternehmens, das rund 15.000 Reifen aus seinem hochmodernen Montagezentrum im Fahrerlager bereitstellt.

Während die CrowdStrike 24 Stunden von Spa den Höhepunkt darstellen, ist es nur eines von Hunderten von Rennen, die von der SRO organisiert werden und bei denen Pirelli das gesamte Starterfeld beliefert. Dazu gehören hochrangige internationale Veranstaltungen der Intercontinental GT Challenge und der Fanatec GT World Challenge Powered by AWS in Europa, Asien, Amerika und Australien. Im Laufe der Jahre hat Pirelli auch lokale Teams von Technikern und Ingenieuren aufgebaut, um Kunden und Fahrer in jeder geografischen Region, wie zum Beispiel in Nordamerika, Asien und Australien, besser zu unterstützen.

Pirelli spielt auch eine wichtige Rolle bei der Sicherstellung einer soliden Plattform für die weltweit anerkannten Balance of Performance-Kriterien der SRO, die dazu beitragen, enge und wettbewerbsfähige Rennen zwischen einem breiten Spektrum von GT3-Fahrzeugen zu gewährleisten. In dieser Hinsicht garantiert die Beziehung Stabilität auf und neben der Strecke und legt den Grundstein für eine noch aufregendere und nachhaltigkeitsbewusste Zukunft.

Stéphane Ratel, Gründer und CEO der SRO Motorsports Group: «Erfolg im Motorsport erfordert die besten Partner, und mit Pirelli haben wir genau das. In den letzten zehn Jahren hat Pirelli unseren Teams ein Weltklasse-Produkt zur Verfügung gestellt und gleichzeitig unsere Serien und einmaligen Veranstaltungen rund um den Globus kommerziell und technisch unterstützt. Es war daher nur natürlich, dass wir unsere Zusammenarbeit um weitere fünf Jahre verlängern.»

Mario Isola, Pirelli Motorsport Direktor: «Es ist eine große Genugtuung für uns, weiterhin so spannende und zunehmend populäre Meisterschaften anbieten zu können. In diesen Jahren der Zusammenarbeit mit der SRO haben wir die Entwicklung von Autos und Rennformaten auf der ganzen Welt unterstützt, und wir werden dieses Engagement in den nächsten fünf Jahren noch verstärken, indem wir den Geist bestätigen, der uns immer ausgezeichnet hat und der uns mit dem Veranstalter verbindet: ein starker Fokus auf Kunden- und Fan-Zufriedenheit.»