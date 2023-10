Toll: Dinamic GT setzt 2024 auf Ford Mustang GT3!

Das Pony kommt in die GT World Challenge Europe! Dinamic GT startet 2024 mit dem Ford Mustang GT3 in der SRO-Rennserie. Das italienische Team setzt das Nordschleifen-Programm mit Porsche fort.

Am späten Sonntagabend haben Ford Performance und Dinamic GT es bestätigt: Das italienische Team setzt 2024 in der GT World Challenge Europe auf den brandneuen Ford Mustang GT3!

Hier erfahrt ihr mehr zu dem Fahrzeug.

Ein Teamsprecher bestätigte, dass zwei Mustang GT3 im Sprint Cup sowie im Endurance Cup eingesetzt werden. Damit ist Dinamic GT das erste Kundenteam von Ford in der hochkarätigen SRO-Rennserie. Dinamic GT ist damit auch das zweite offizielle Kundenteam in Europa, nachdem Proton Competition bekanntgab, mit dem Mustang GT3 in der FIA WEC zu starten.

Erste Testfahrten mit dem Fahrzeug unternimmt Dinamic GT bereits am Montag in Barcelona.

Fans dürfen sich auf den brachialen Sound des Mustang GT3 freuen. Bereits bei den ersten Testfahrten in den USA verliebten sich viele Fans in den Sound des neuen US-GT3-Boliden.

Seit dem Einstieg in den GT3-Sport 2019 setzt die Mannschaft auf Porsche-Fahrzeuge, zuvor war das Team bereits viele Jahre im Markenpokalsport aktiv. In der GT World Challenge Europe feierte das Team vier Gesamtsiege mit dem 911 GT3 R. Dinamic war zudem auch unter anderem auf der Nordschleife aktiv und absolvierte 2022 einen Gaststart im ADAC GT Masters.

Doch das Team wird sich nicht komplett von Porsche verabschieden. Das Nordschleifen-Programm, wo Dinamic GT Pirelli-Entwicklungspartner ist, wird mit dem 911 GT3 R fortgesetzt.