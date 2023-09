El duelo directo por el título de Campeón del Mundo 2023 en la final de la sexta y última prueba final de la temporada no tuvo lugar, porque a las 16:46 horas Martin Smolinski ya no estaba en liza por el título de Campeón del Mundo, ya que Chris Harris sólo había cruzado la línea de meta en tercera posición en la manga de última oportunidad y, por tanto, estaba fuera de la carrera. Martin Smolinski, en cambio, ya participaba directamente en la final del día y no podía ser alcanzado por Harris.

Mühldorf-GP: Martin Smolinski vuelve a ser Campeón del Mundo



Alemania vuelve a tener un campeón del mundo de pista larga: Martin Smolinski se hizo con su segundo título tras el de 2018 en una carrera dramática en Mühldorf. Su rival, Chris Harris, desperdició su oportunidad.



El duelo directo por el título de campeón del mundo de 2023 en la final de la sexta y última prueba final de la temporada no llegó a materializarse, ya que a las 16:46 horas Martin Smolinski ya no optaba al título de campeón del mundo, ya que Chris Harris solo había cruzado la línea de meta en tercera posición en la manga de última oportunidad y, por tanto, estaba fuera de la carrera. Martin Smolinski, en cambio, ya participaba directamente en la final del día y no podía ser alcanzado por Harris.



Mientras Smolinski se hacía con el segundo puesto y tres puntos en su primera manga, Harris luchaba desesperadamente pero seguía sin puntuar.



En la segunda manga, Smolinski y Harris lograron sendas victorias, pero en la tercera, las esperanzas del británico de ganar el Campeonato del Mundo sufrieron un duro revés al sufrir una caída en la octava manga. Smolinski siguió cumpliendo en las siguientes mangas y también fue el primer piloto del día en batir al rápido Zach Wajtknecht, uniéndose al británico y a Hummel en la final.



Toda la presión recayó sobre Harris, que se reservó para la última manga con una victoria en la última preliminar, pero que no pudo superar a Hynek Stichauer y acabó tercero por detrás de Josef Franc y Kenneth Kruse Hansen. Esto puso fin al sueño de un título mundial.



En la final del día, Smolinski ya no tuvo que arriesgar al máximo, se batió en un emocionante duelo con el danés Hansen, pero se le escapó la victoria por dos metros. De este modo, "Smoli" es el nuevo Campeón del Mundo de Pista Larga sin haber ganado un Gran Premio, algo que también consiguió Mark Loram en 2000 en el GP de Velocidad.



Hansen se aseguró la medalla de bronce con su victoria en Mühldorf, ya que Wajtknecht sólo pudo ser cuarto en la final desde la mejor posición de salida por el exterior y cayó hasta la cuarta plaza de la general a pesar de estar igualado a puntos con el danés.



Resultados Long Track GP Mühldorf/D:



1º Kenneth Kruse Hansen (DK), 21 puntos en el Campeonato del Mundo/14 puntos preliminares.

2º Martin Smolinski (D), 19/18

3º Romano Hummel (NL), 17/13

4º Zach Wajtknecht (GB), 15/18

5º Josef Franc (CZ), 13/13

6º Chris Harris (GB), 11/10

7º Hynek Stichauer (CZ), 10/12

8º Tero Aarnio (FIN), 9/12

9º Jörg Tebbe (D), 8/7

10º Dave Meijerink (NL), 7/7

11º Jacob Bukhave (DK), 5/7

12º Theo Pijper (NL), 4/6

13º Stephan Katt (D), 3/6

14º Mika Meijer (NL), 2/4

15º Gaetan Stella (F), 1/2





Last-Chance-Heat: 1º Josef Franc, 2º Kenneth Kruse Hansen, 3º Chris Harris, 4º Hynek Stichauer, 5º Tero Aarnio



Final: 1º Kenneth Kruse Hansen, 2º Martin Smolinski, 3º Romano Hummel, 4º Zach Wajtknecht, 5º Josef Franc



Clasificación final campeonato del mundo de pista larga 2023:



1º Martin Smolinski (D), 106 puntos

2º Chris Harris (GB), 99

3º Kenneth Kruse Hansen (DK), 77 puntos

4º Zach Wajtknecht (GB), 77

5º Romano Hummel (NL), 73

6º Josef Franc (CZ), 64

--------------------------------------------------

7º Jacob Bukhave (DK), 54

8º Lukas Fienhage (D), 47

9º Hynek Stichauer (CZ), 47

10º Dave Meijerink (NL), 45

11º Mika Meijer (NL), 32

12º Stephan Katt (D), 29

13º Theo Pijper (NL), 29

14º Gaetan Stella (F), 24

15º Tero Aarnio (FIN), 17

16º Erik Riss (D), 15

17º Stanislaw Burza (PL), 10

18º Jörg Tebbe (D), 9

19º Jordan Dubernard (F), 5

20º Daniel Spiller (D), 5

21 Max Dilger (D), 4

22º Mathias Tresarrieu (F), 2

23º Fabian Wachs (D), 0