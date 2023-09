Jorge Prado (GASGAS) ist neuer MXGP-Weltmeister!

Schon nach dem ersten MXGP-Lauf in Maggiora sicherte sich der spanische GASGAS-Werksfahrer Jorge Prado vorzeitig den WM-Titel in der MXGP Klasse, nachdem er siegte und Romain Febvre ausfiel.

Erster Lauf der MXGP auf dem Traditionskurs von Maggiora, 18. und vorletzter Grand-Prix der Saison 2023: Dass die Titelentscheidung bereits nach dem ersten Lauf fallen würde, war selbst für WM-Leader Jorge Prado und das GASGAS-Factory Team eine Überraschung. Der Spanier zog im ersten Lauf den Holeshot und führte das Rennen an. Sein einziger verbliebener Kontrahent im Titelkampf, Romain Febvre (Kawasaki), startete hinter Prado und Seewer auf P3, doch der Franzose wirkte nervös und beging Fehler. In Runde 6 kippte sein Bike an einer Bergkuppe um, nachdem er offenbar in einer Spurrinne hängengeblieben war. Febvre fiel auf Rang 5 zurück. Möglicherweise war dieses Problem auch der Anfang vom Ende, denn nur wenig später versagte sein Bike komplett. Er blieb an einer Auffahrt hängen und trat wütend und frustriert den Rückweg ins Fahrerlager an.

Vor dem ersten Lauf hatte Prado einen Vorsprung von 68 Punkten. Nachdem sich abzeichnete, dass Febvre in diesem Rennen leer ausgehen würde, änderte sich alles. Sofern der Spanier nach dem ersten Lauf mehr als 85 Punkte Vorsprung hatte, war der Titel sicher.

Jeremy Seewer kam in den letzten Runden noch einmal näher an den führenden Spanier heran, aber er fand keinen Weg vorbei. Prado hatte im Ziel selbst noch nicht realisiert, dass er den WM-Titel bereits errungen hatte. Er gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 1,3 Sekunden vor Seewer und Forato. Mit einem Vorsprung von 93 Punkten liegt er in der Tabelle nun schon vor dem zweiten Lauf uneinholbar vorn und kann nicht mehr von P1 verdrängt werden.

Zurück zum Rennen: Nach Febvres Ausfall erbte Polesetter Alberto Forato (KTM) Rang 3 und brachte dieses Ergebnis auch über die Ziellinie. Tim Gajser (Honda) stürzte bereits in der ersten Runde und musste sich durch das gesamte Feld arbeiten. Der Titelverteidiger kam auf P9 ins Ziel und war auch einer der ersten Gratulanten des frisch gebackenen Weltmeisters.

Jorge Prado ist nach zwei MX2-Titeln 2018 und 2019 heute zum dritten Mal Weltmeister geworden. Es ist damit sein erster Titel in der MXGP-Premium-Kategorie. Der Spanier führte die WM vom ersten Rennen an und trug in sämtlichen Rennen der Saison 2023 das 'redplate' des Tabellenführers.

Prado startete in diesem Jahr zehnmal von der Pole-Position und absolvierte bis zum heutigen Tag 194 Führungsrunden, so viele wie kein andere Fahrer in dieser Saison. Er gewann 14 Laufsiege und hatte stets das große Bild vor Augen. Zwar gewann er in diesem Jahr 'nur' zwei Grands-Prix (Trentino und Talkessel), aber er sammelte konstant und reichlich Punkte und wurde damit hochverdient Weltmeister des Jahres 2023!

Die beiden deutschen Kosak-KTM-Piloten Tom Koch und Maximilian Spies kamen auf den Rängen 16 und 20 ins Ziel.

Ergebnis MXGP, Lauf 1, Maggiora:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

3. Alberto Forato (I), KTM

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

5. Ruben Fernandez (E), Honda

6. Pauls Jonass (LT), Honda

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

8. Benoit Paturel (F), Yamaha

9. Tim Gajser (SLO), Honda

10. Valentin Guillod (CH), Honda

11. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

12. Ivo Monticelli (I), GASGAS

13. Ben Watson (GB), Beta

14. Brian Bogers (NL), Honda

15. Alessandro Lupino (I), Beta

16. Tom Koch (D), KTM

17. Alvin Östlund (S), Honda

18. Maxime Renaux (F), Yamaha

19. Giulio Nava (I), Yamaha

20. Maximilian Spies (D), KTM

...

32. (DNF) Romain Febvre (F), Kawasaki

MXGP WM-Stand:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 875, Weltmeister 2023

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 782, (-93)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 701, (-174)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 643, (-232)