GP de Mühldorf : Martin Smolinski est à nouveau champion du monde

Il n'y a pas eu de duel direct pour le titre de champion du monde 2023 lors de la finale de la sixième et dernière manche finale de la saison. En effet, à 16h46, le titre de champion du monde ne pouvait plus être retiré à Martin Smolinski, car Chris Harris n'avait franchi la ligne d'arrivée qu'en troisième position lors du heat de la dernière chance et était donc hors course. Martin Smolinski, quant à lui, était déjà assuré de participer à la finale du jour et ne pouvait plus être rattrapé par Harris.

Alors que Smolinski s'est classé deuxième et a marqué trois points lors de sa première manche, Harris s'est démené désespérément, mais n'a marqué aucun point.

Lors de la deuxième manche, Smolinski et Harris ont livré des victoires de manche, mais lors de la troisième manche, les espoirs du Britannique pour le championnat du monde ont été considérablement réduits, car il a abandonné lors de la huitième manche. Smolinski a continué à livrer la marchandise dans les manches suivantes et a également été le premier pilote du jour à battre le rapide Zach Wajtknecht et à se retrouver en finale aux côtés du Britannique et de Hummel.

Toute la pression reposait donc sur Harris, qui s'est sauvé en remportant la dernière manche préliminaire, mais n'a pas réussi à dépasser Hynek Stichauer et n'a terminé que troisième derrière Josef Franc et Kenneth Kruse Hansen. Le rêve d'un titre de champion du monde s'est ainsi envolé.



Lors de la finale du jour, Smolinski n'a pas eu à prendre tous les risques, il a livré un duel passionnant au Danois Hansen, mais a manqué la victoire de deux mètres. Ainsi, "Smoli" est le nouveau champion du monde de longue piste sans avoir gagné un Grand Prix, ce que Mark Loram avait également réussi en 2000 en GP de speedway.



Hansen s'est assuré la médaille de bronze avec sa victoire à Mühldorf, car Wajtknecht n'a terminé que quatrième en finale depuis la meilleure place de départ tout à l'extérieur et a glissé à la quatrième place du classement général malgré l'égalité de points avec le Danois.

Résultats du GP de longue piste de Mühldorf/D :

1. Kenneth Kruse Hansen (DK), 21 points CM/14 points de présélection.

2. Martin Smolinski (D), 19/18

3. Romano Hummel (NL), 17/13

4. Zach Wajtknecht (GB), 15/18

5. Josef Franc (CZ), 13/13

6. Chris Harris (GB), 11/10

7. Hynek Stichauer (CZ), 10/12

8. Tero Aarnio (FIN), 9/12

9. Jörg Tebbe (D), 8/7

10. Dave Meijerink (NL), 7/7

11. Jacob Bukhave (DK), 5/7

12. Theo Pijper (NL), 4/6

13. Stephan Katt (D), 3/6

14. Mika Meijer (NL), 2/4

15. Gaetan Stella (F), 1/2



Heat de la dernière chance : 1. Josef Franc, 2. Kenneth Kruse Hansen, 3. Chris Harris, 4. Hynek Stichauer, 5. Tero Aarnio



Finale : 1. Kenneth Kruse Hansen, 2. Martin Smolinski, 3. Romano Hummel, 4. Zach Wajtknecht, 5. Josef Franc

Classement final du championnat du monde de longue piste 2023 :

1. Martin Smolinski (D), 106 points

2. Chris Harris (GB), 99

3. Kenneth Kruse Hansen (DK), 77

4. Zach Wajtknecht (GB), 77

5. Romano Hummel (NL), 73

6. Josef Franc (CZ), 64

--------------------------------------------------

7. Jacob Bukhave (DK), 54

8. Lukas Fienhage (D), 47

9. Hynek Stichauer (CZ), 47

10. Dave Meijerink (NL), 45

11. Mika Meijer (NL), 32

12. Stephan Katt (D), 29

13. Theo Pijper (NL), 29

14. Gaetan Stella (F), 24

15. Tero Aarnio (FIN), 17

16. Erik Riss (D), 15

17. Stanislaw Burza (PL), 10

18. Jörg Tebbe (D), 9

19. Jordan Dubernard (F), 5

20. Daniel Spiller (D), 5

21. Max Dilger (D), 4

22. Mathias Tresarrieu (F), 2

23. Fabian Wachs (D), 0

