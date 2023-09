Mühldorf-GP: Martin Smolinski è di nuovo campione del mondo

Il duello diretto per il titolo di Campione del Mondo 2023 nella finale della sesta e ultima prova della stagione non ha avuto luogo, perché alle 16:46 Martin Smolinski non era più in lizza per il titolo di Campione del Mondo, in quanto Chris Harris aveva tagliato il traguardo solo al terzo posto nella manche dell'ultima chance ed era quindi fuori dai giochi. Martin Smolinski, invece, partecipava già direttamente alla finale di giornata e non poteva essere raggiunto da Harris.

Mentre Smolinski ha conquistato il secondo posto e tre punti nella sua prima manche, Harris ha lottato disperatamente ma è rimasto senza punti.

Nella seconda manche, Smolinski e Harris si sono aggiudicati le vittorie di manche, ma nella terza manche le speranze del britannico di vincere il Campionato del Mondo hanno subito un duro colpo a causa della caduta nell'ottava manche. Smolinski ha continuato a dare risultati nelle manche successive ed è stato anche il primo pilota della giornata a battere il veloce Zach Wajtknecht, raggiungendo il britannico e Hummel in finale.

Tutta la pressione era quindi su Harris, che si è salvato per l'ultima manche con una vittoria nell'ultima manche preliminare, ma poi inizialmente non è riuscito a superare Hynek Stichauer e ha concluso solo terzo dietro a Josef Franc e Kenneth Kruse Hansen. Questo ha messo fine al sogno di un titolo di campione del mondo.



Nella finale di giornata, Smolinski non ha più dovuto rischiare fino in fondo e ha dato vita a un emozionante duello con il danese Hansen, ma ha mancato la vittoria per due metri. Così, "Smoli" è il nuovo campione del mondo di pista lunga senza aver vinto un Gran Premio, cosa che era riuscita anche a Mark Loram nel 2000 nel GP di Speedway.



Hansen si è assicurato la medaglia di bronzo con la sua vittoria a Mühldorf, mentre Wajtknecht è arrivato solo quarto in finale dalla migliore posizione di partenza all'esterno ed è scivolato al quarto posto in classifica generale, nonostante sia a pari punti con il danese.

Risultati GP Pista Lunga Mühldorf/D:

1° Kenneth Kruse Hansen (DK), 21 punti del Campionato del mondo/14 punti preliminari.

2° Martin Smolinski (D), 19/18

3° Romano Hummel (NL), 17/13

4° Zach Wajtknecht (GB), 15/18

5° Josef Franc (CZ), 13/13

6° Chris Harris (GB), 11/10

7° Hynek Stichauer (CZ), 10/12

8° Tero Aarnio (FIN), 9/12

9° Jörg Tebbe (D), 8/7

10° Dave Meijerink (NL), 7/7

11° Jacob Bukhave (DK), 5/7

12° Theo Pijper (NL), 4/6

13° Stephan Katt (D), 3/6

14° Mika Meijer (NL), 2/4

15° Gaetan Stella (F), 1/2



Ultima chance: 1° Josef Franc, 2° Kenneth Kruse Hansen, 3° Chris Harris, 4° Hynek Stichauer, 5° Tero Aarnio



Finale: 1° Kenneth Kruse Hansen, 2° Martin Smolinski, 3° Romano Hummel, 4° Zach Wajtknecht, 5° Josef Franc

Classifica finale del Campionato del mondo su pista lunga 2023:

1. Martin Smolinski (D), 106 punti

2° Chris Harris (GB), 99

3° Kenneth Kruse Hansen (DK), 77 punti

4° Zach Wajtknecht (GB), 77

5° Romano Hummel (NL), 73

6° Josef Franc (CZ), 64

--------------------------------------------------

7° Jacob Bukhave (DK), 54

8° Lukas Fienhage (D), 47

9 Hynek Stichauer (CZ), 47

10° Dave Meijerink (NL), 45

11° Mika Meijer (NL), 32

12. Stephan Katt (D), 29

13° Theo Pijper (NL), 29

14° Gaetan Stella (F), 24

15° Tero Aarnio (FIN), 17

16 Erik Riss (D), 15

17° Stanislaw Burza (PL), 10

18° Jörg Tebbe (D), 9

19° Jordan Dubernard (F), 5

20° Daniel Spiller (D), 5

21 Max Dilger (D), 4

22° Mathias Tresarrieu (F), 2

23° Fabian Wachs (D), 0

