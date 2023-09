Tras la derrota en el Mundial: Chris Harris habla de sus carencias

Justo en la primera ronda, Chris Harris y Martin Smolinski se enfrentaron en Mühldorf. Mientras Martin sumaba tres puntos por su segundo puesto, por detrás de Kenneth Kruse Hansen, Harris terminaba último. En la siguiente manga, Harris parecía encaminado a la victoria, pero el británico abandonó en la tercera. "No teníamos velocidad en las motos, en un momento dado se estropeó el carburador", declaró Harris a SPEEDWEEK.com.

A partir de la retirada, todo fue cuestión de entrar en la manga de la última oportunidad para Harris, que estaba visiblemente intentando sacar la máxima velocidad de la moto, lo que consiguió por los pelos con una victoria en la manga final.

El sistema en el GP de pista larga es que los 3 primeros pasan directamente a la final después de las series, los pilotos en las posiciones 4 a 8 pasan a la eliminatoria, de la que los dos primeros avanzan a la final.

Como Harris y Smolinski sólo estaban separados por un punto antes de Mühldorf, la situación de salida estaba clara: el que acabe la carrera antes que el otro es el campeón del mundo.

Desde la mala posición azul de salida, Harris no llegó lo suficientemente lejos en la manga de última oportunidad y al principio se vio superado por el checo Hynek Stichauer. Cuando sólo cruzó la línea de meta en tercera posición, el título mundial se esfumó, porque Smolinski se había clasificado directamente para la final. En justicia deportiva, Harris fue uno de los primeros simpatizantes que se dirigió al box de "Smoli" para felicitar a su antiguo compañero de equipo en el Coventry Bees por el título.

"Hemos tenido un buen año y ser el número 2 del mundo ya es algo", declaró Harris. "Voy a la competición a ganar. Después de un cuarto, un tercero y ahora un segundo en la Copa del Mundo, espero que este año que viene sea el mío".

Es consciente de por dónde tiene que empezar el jugador de 40 años. Harris: "Lo he hecho bien este año, pero siempre me cuesta en las pistas de 1.000 metros porque vengo de las pistas cortas de velocidad. Pero también he progresado ahí y espero poder seguir progresando el año que viene."