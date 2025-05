Mehr Show: Harley mit eigener Serie in der MotoGP

Was sich bereits Ende 2024 angedeutet hatte, wird 2026 Wirklichkeit. MotoGP-Vermarkter Dorna Sports und Harley-Davidson veranstalten eine gemeinsame Meisterschaft im Rahmen der MotoGP-Weltmeisterschaft.

Im Nachgang des MotoGP-Saisonfinales 2024 brüllten auf dem Kurs von Barcelona ungewohnte Motorräder. Harley-Davidson hatte einige Bikes der in den USA seit fünf Jahren stattfindenden King-of-the-Baggers-Meisterschaft mitsamt Werksfahrern nach Spanien gebracht. Hintergrund: Der US-Hersteller und der Vermarkter der MotoGP läuteten den Beginn einer offiziellen Kooperation ein.

Im Frühsommer 2025 steht nun fest, welcher Plan gemeinsam geschmiedet wurde: 2026 findet im Rahmen der MotoGP-Plattform eine neue globale Rennserie mit Harley-Davidson-Bagger-Motorrädern statt.

Die zwölf Rennen umfassende Serie wird bei sechs Grands Prix in Europa und Nordamerika ausgetragen, wobei die Fahrer auf rennfertigen Harley-Davidson-Road-Glide-Motorrädern in zwei Rennen pro Runde gegeneinander antreten. Laut Harley-Davidson könnten sechs bis acht Teams mit jeweils zwei Fahrern an den Start gehen, die von Harley-Davidson Factory Racing unterstützt werden.

Jochen Zeitz, der in Le Mans anwesende CEO der legendären Marke aus Milwaukee sagte zu der Ankündigung: «Dies ist ein mutiger neuer Schritt für Harley-Davidsons weltweite Rennambitionen. Seit unseren Anfängen vor über 120 Jahren leistet Harley-Davidson Pionierarbeit in Sachen Leistung auf und abseits der Straße. In jüngster Zeit haben wir Leistung durch unsere Rennen in der MotoAmerica-Mission King of the Baggers-Serie und durch leistungsdifferenzierte Produkte unter Beweis gestellt. Wir haben gesehen, wie diese Art Leistung bei Fahrern und Fans ankommt, und wir wissen, dass sie nach mehr verlangen.»

Der ranghöchste Harley-Davidson-Manager ergänzt: «Mit dieser neuen Serie freuen wir uns darauf, eine neue Form des Rennsports auf die Weltbühne zu bringen. Dies ist nicht nur ein kühnes und neues Kapitel für unsere Marke, das unser Erbe zelebriert und gleichzeitig in die Zukunft drängt, sondern es wird der größten Motorradmesse der Welt ein unglaubliches Spektakel hinzufügen.»

Für die MotoGP ergriff CEO und Mastermind Carmelo Ezpeleta das Wort: «Die Zusammenarbeit mit Harley-Davidson ist eine aufregende Gelegenheit für beide Parteien. Wir bieten eine wirklich internationale Plattform für Harley-Davidson, um ihre globale Reichweite zu vergrößern, und Harley-Davidson ist perfekt aufgestellt, um unseren Sport gemeinsam mit einer der kultigsten Lifestyle-Marken der USA einem neuen Publikum näherzubringen. Diese Partnerschaft birgt ein großes Potenzial für unsere beiden Strategien und wird den Fans ein echtes Spektakel bieten, das den Grand-Prix-Wochenenden, an denen die Serie stattfindet, eine völlig neue Note verleiht.»

Offen sind aktuell noch die MotoGP-Events, die mit dem Sound der rund 300 km/h schnellen Big Twins angereichert werden. Auch steht noch nicht fest, welche Teams sich der Herausforderung «Bagger Racing» im Rahmen der MotoGP stellen werden.