Dopo la sconfitta in Coppa del Mondo: Chris Harris parla dei suoi deficit

Proprio al primo turno, Chris Harris e Martin Smolinski si sono incontrati alla resa dei conti a Mühldorf. Mentre Martin ha ottenuto tre punti per il suo secondo posto dietro a Kenneth Kruse Hansen, Harris è arrivato ultimo. Nella manche successiva, Harris sembrava in procinto di vincere, ma il britannico si è ritirato nella terza manche. "Non avevamo la velocità delle moto, a un certo punto si è rotto il carburatore", ha dichiarato Harris a SPEEDWEEK.com.

Dal ritiro in poi si è trattato solo di entrare nell'ultima manche per Harris, che stava visibilmente cercando di ottenere la massima velocità dalla moto, cosa che è riuscita per poco con una vittoria nella manche finale.

Il sistema del GP su pista lunga prevede che i primi tre classificati accedano direttamente alla finale dopo le manche, mentre i piloti nelle posizioni da 4 a 8 accedono alla manche, dalla quale i primi due classificati accedono alla finale.

Poiché Harris e Smolinski erano separati da un solo punto prima di Mühldorf, la situazione di partenza era chiara: chi finisce la gara prima dell'altro è campione del mondo.

Dalla povera posizione di partenza blu, Harris non è riuscito ad avanzare abbastanza nella manche dell'ultima occasione e inizialmente ha tagliato i denti al ceco Hynek Stichauer. Quando ha tagliato il traguardo solo al terzo posto, il titolo di campione del mondo era sfumato, perché Smolinski si era qualificato direttamente per la finale. Per correttezza sportiva, Harris è stato tra i primi a recarsi ai box di "Smoli" per congratularsi con il suo ex compagno di squadra ai Coventry Bees per il titolo.

"Abbiamo avuto un'ottima annata e il fatto di essere al secondo posto nella classifica mondiale è già qualcosa", ha detto Harris. "Vado in gara per vincere. Dopo un quarto, un terzo e ora un secondo posto in Coppa del Mondo, spero che l'anno prossimo sia il mio".

Il quarantenne sa bene da dove deve partire. Harris: "Ho fatto bene quest'anno, ma faccio sempre fatica sulle piste da 1000 metri perché vengo dalle piste corte dello speedway. Ma ho fatto dei progressi anche lì e spero di poterli sfruttare l'anno prossimo".