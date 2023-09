Martin Smolinski: "Lo esencial es el título de Campeón del Mundo".

Las señales apuntaban a un emocionante final de temporada en la sexta y última prueba del Campeonato del Mundo en Mühldorf y estaba claro que el Campeón del Mundo sólo podía ser Martin Smolinski o Chris Harris. Las cosas ya iban bien para "Smoli" en la sesión de entrenamientos del mediodía, pero una vez terminada ésta, se desató una oleada de actividad en su box. "Habíamos encontrado un pequeño problema técnico y desgraciadamente tuvimos que cambiar el motor con el que estaba haciendo los mejores tiempos por vuelta. Fuimos a lo seguro antes de sufrir daños".

Con algo menos de potencia, Martin tuvo que emplearse más a fondo, pero tras las mangas estaba empatado a puntos con el británico Zach Wajtknecht al frente de la clasificación y directo a la manga final. En la manga final, el piloto de Olching mantuvo un duelo digno de ver con Kenneth Kruse Hansen, que el danés ganó por poco en la línea de meta. "Con el otro motor habría sido otra historia, entonces también habría ganado el Gran Premio", está convencido el nativo de Olching, que también está bien con no haber ganado una final este año. "Eso no me importa en absoluto, lo importante es el título de Campeón del Mundo".

Como Chris Harris se perdió la final de Mühldorf por fallar en la manga de última oportunidad, el duelo directo de gigantes por el título no tuvo lugar. "Fue una interacción muy justa a pesar de la lucha por el título de Campeón del Mundo, que a veces también fue muy reñida", señaló Smolinski. "También demuestra respeto mutuo que Chris estuviera allí mismo para felicitar tras la decisión y se comportara con la máxima profesionalidad".

Smolinski y Harris se conocen bien de su época en las Coventry Bees de la Liga Británica de Speedway, y el bávaro no habría rehuido un duelo por el título mundial en la final: "Estaba totalmente concentrado, sabía que éramos rápidos y estaba seguro de poder hacerlo si Chris hubiera estado en la final."

Resultados Long Track GP Mühldorf/D:

1º Kenneth Kruse Hansen (DK), 21 puntos en el Campeonato del Mundo/14 puntos preliminares.

2º Martin Smolinski (D), 19/18

3º Romano Hummel (NL), 17/13

4º Zach Wajtknecht (GB), 15/18

5º Josef Franc (CZ), 13/13

6º Chris Harris (GB), 11/10

7º Hynek Stichauer (CZ), 10/12

8º Tero Aarnio (FIN), 9/12

9º Jörg Tebbe (D), 8/7

10º Dave Meijerink (NL), 7/7

11º Jacob Bukhave (DK), 5/7

12º Theo Pijper (NL), 4/6

13º Stephan Katt (D), 3/6

14º Mika Meijer (NL), 2/4

15º Gaetan Stella (F), 1/2



Last-Chance-Heat : 1º Josef Franc, 2º Kenneth Kruse Hansen, 3º Chris Harris, 4º Hynek Stichauer, 5º Tero Aarnio



Final : 1º Kenneth Kruse Hansen, 2º Martin Smolinski, 3º Romano Hummel, 4º Zach Wajtknecht, 5º Josef Franc

Clasificación final campeonato del mundo de pista larga 2023:

1º Martin Smolinski (D), 106 puntos

2º Chris Harris (GB), 99

3º Kenneth Kruse Hansen (DK), 77 puntos

4º Zach Wajtknecht (GB), 77

5º Romano Hummel (NL), 73

6º Josef Franc (CZ), 64

--------------------------------------------------

7º Jacob Bukhave (DK), 54

8º Lukas Fienhage (D), 47

9º Hynek Stichauer (CZ), 47

10º Dave Meijerink (NL), 45

11º Mika Meijer (NL), 32

12º Stephan Katt (D), 29

13º Theo Pijper (NL), 29

14º Gaetan Stella (F), 24

15º Tero Aarnio (FIN), 17

16º Erik Riss (D), 15

17º Stanislaw Burza (PL), 10

18º Jörg Tebbe (D), 9

19º Jordan Dubernard (F), 5

20º Daniel Spiller (D), 5

21 Max Dilger (D), 4

22º Mathias Tresarrieu (F), 2

23º Fabian Wachs (D), 0