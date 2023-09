Martin Smolinski : "Au final, ce qui compte, c'est le titre de champion du monde".

Les signes avant-coureurs d'une fin de saison passionnante lors de la sixième et dernière manche du championnat du monde à Mühldorf étaient donnés et il était clair que le champion du monde ne pouvait s'appeler que Martin Smolinski ou Chris Harris. Dès l'entraînement de midi, tout s'est bien passé pour "Smoli", mais à la fin de la séance, une vive agitation s'est emparée de son box. "Nous avions détecté un petit problème technique et nous avons malheureusement dû changer le moteur avec lequel je réalisais les meilleurs temps au tour. Nous avons préféré jouer la carte de la sécurité avant de conduire en panne".

Avec un peu moins de puissance, Martin a dû en faire plus sur le plan de la conduite, mais il s'est retrouvé en tête du classement à égalité avec le Britannique Zach Wajtknecht après les manches préliminaires et directement en finale. Lors de celle-ci, le pilote d'Olching s'est livré à un beau duel avec Kenneth Kruse Hansen, que le Danois a remporté de justesse sur la ligne d'arrivée. "Avec l'autre moteur, cela aurait été une autre affaire, j'aurais alors également gagné le Grand Prix", affirme avec conviction le pilote d'Olching, qui s'accommode également très bien de ne pas avoir remporté de finale cette année. "Cela ne m'intéresse pas du tout, en fin de compte, seul le titre de champion du monde compte".

Chris Harris ayant manqué la finale à Mühldorf pour avoir échoué à la dernière chance, le duel direct entre les géants pour le titre n'a pas eu lieu. "C'était très fair-play malgré la lutte pour le titre de champion du monde, qui a parfois été très dure", a constaté Smolinski. "Cela montre aussi le respect mutuel, Chris était là directement après la décision pour féliciter et s'est comporté de manière top professionnelle".

Smolinski et Harris se connaissent parfaitement du temps où ils travaillaient pour les Coventry Bees dans la ligue britannique de speedway, le Bavarois n'aurait pas reculé devant un duel pour le titre de champion du monde en finale : "J'étais complètement concentré, je savais que nous étions rapides et j'étais sûr de pouvoir le faire si Chris avait été en finale".

Résultats du GP de longue piste de Mühldorf/D :

1. Kenneth Kruse Hansen (DK), 21 points de championnat du monde/14 points de présélection.

2. Martin Smolinski (D), 19/18

3. Romano Hummel (NL), 17/13

4. Zach Wajtknecht (GB), 15/18

5. Josef Franc (CZ), 13/13

6. Chris Harris (GB), 11/10

7. Hynek Stichauer (CZ), 10/12

8. Tero Aarnio (FIN), 9/12

9. Jörg Tebbe (D), 8/7

10. Dave Meijerink (NL), 7/7

11. Jacob Bukhave (DK), 5/7

12. Theo Pijper (NL), 4/6

13. Stephan Katt (D), 3/6

14. Mika Meijer (NL), 2/4

15. Gaetan Stella (F), 1/2



Heat de la dernière chance : 1. Josef Franc, 2. Kenneth Kruse Hansen, 3. Chris Harris, 4. Hynek Stichauer, 5. Tero Aarnio



Finale : 1. Kenneth Kruse Hansen, 2. Martin Smolinski, 3. Romano Hummel, 4. Zach Wajtknecht, 5. Josef Franc

Classement final du championnat du monde de longue piste 2023 :

1. Martin Smolinski (D), 106 points

2. Chris Harris (GB), 99

3. Kenneth Kruse Hansen (DK), 77

4. Zach Wajtknecht (GB), 77

5. Romano Hummel (NL), 73

6. Josef Franc (CZ), 64

--------------------------------------------------

7. Jacob Bukhave (DK), 54

8. Lukas Fienhage (D), 47

9. Hynek Stichauer (CZ), 47

10. Dave Meijerink (NL), 45

11. Mika Meijer (NL), 32

12. Stephan Katt (D), 29

13. Theo Pijper (NL), 29

14. Gaetan Stella (F), 24

15. Tero Aarnio (FIN), 17

16. Erik Riss (D), 15

17. Stanislaw Burza (PL), 10

18. Jörg Tebbe (D), 9

19. Jordan Dubernard (F), 5

20. Daniel Spiller (D), 5

21. Max Dilger (D), 4

22. Mathias Tresarrieu (F), 2

23. Fabian Wachs (D), 0