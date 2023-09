Martin Smolinski: "L'obiettivo è il titolo di campione del mondo".

I segnali erano quelli di un finale di stagione emozionante nella sesta e ultima prova del Campionato del Mondo a Mühldorf ed era chiaro che il Campione del Mondo poteva essere solo Martin Smolinski o Chris Harris. Le cose stavano già andando bene per "Smoli" nella sessione di prove all'ora di pranzo, ma dopo la fine della sessione, nel suo box si è scatenata una raffica di attività. "Abbiamo riscontrato un piccolo problema tecnico e purtroppo abbiamo dovuto cambiare il motore con il quale stavo facendo i migliori tempi sul giro. Siamo andati sul sicuro prima di fare danni".

Con una potenza leggermente inferiore, Martin ha dovuto fare un maggiore sforzo in termini di guida, ma dopo le manche era a pari punti con il britannico Zach Wajtknecht in testa alla classifica e direttamente alla manche finale. Nella manche finale, il nativo di Olching ha dato vita a un duello degno di nota con Kenneth Kruse Hansen, che il danese ha vinto per poco sul traguardo. "Con l'altro motore sarebbe stata una storia diversa, avrei vinto anche il Grand Prix", è convinto il nativo di Olching e gli va bene anche non aver vinto una finale quest'anno. "Non mi interessa affatto, l'importante è che il titolo di campione del mondo sia quello che conta".

Poiché Chris Harris non ha partecipato alla finale di Mühldorf perché non ha superato la manche di spareggio, il duello diretto tra i giganti per il titolo non ha avuto luogo. "È stata un'interazione molto equa nonostante la lotta per il titolo di campione del mondo, che a volte è stata anche molto combattuta", ha osservato Smolinski. "È anche una dimostrazione di rispetto reciproco il fatto che Chris fosse lì a congratularsi dopo la decisione e si sia comportato in modo estremamente professionale".

Smolinski e Harris si conoscono bene per aver militato nei Coventry Bees nella British Speedway League, e il bavarese non si sarebbe sottratto a un duello per il titolo mondiale in finale: "Ero totalmente concentrato, sapevo che eravamo veloci ed ero sicuro di potercela fare se Chris fosse stato in finale".

Risultati GP Pista Lunga Mühldorf/D:

1° Kenneth Kruse Hansen (DK), 21 punti del Campionato del Mondo/14 punti preliminari.

2° Martin Smolinski (D), 19/18

3° Romano Hummel (NL), 17/13

4° Zach Wajtknecht (GB), 15/18

5° Josef Franc (CZ), 13/13

6° Chris Harris (GB), 11/10

7° Hynek Stichauer (CZ), 10/12

8° Tero Aarnio (FIN), 9/12

9° Jörg Tebbe (D), 8/7

10° Dave Meijerink (NL), 7/7

11° Jacob Bukhave (DK), 5/7

12° Theo Pijper (NL), 4/6

13° Stephan Katt (D), 3/6

14° Mika Meijer (NL), 2/4

15° Gaetan Stella (F), 1/2



Ultima chance: 1° Josef Franc, 2° Kenneth Kruse Hansen, 3° Chris Harris, 4° Hynek Stichauer, 5° Tero Aarnio



Finale: 1° Kenneth Kruse Hansen, 2° Martin Smolinski, 3° Romano Hummel, 4° Zach Wajtknecht, 5° Josef Franc

Classifica finale del Campionato del mondo su pista lunga 2023:

1. Martin Smolinski (D), 106 punti

2° Chris Harris (GB), 99

3° Kenneth Kruse Hansen (DK), 77 punti

4° Zach Wajtknecht (GB), 77

5° Romano Hummel (NL), 73

6° Josef Franc (CZ), 64

--------------------------------------------------

7° Jacob Bukhave (DK), 54

8° Lukas Fienhage (D), 47

9 Hynek Stichauer (CZ), 47

10° Dave Meijerink (NL), 45

11° Mika Meijer (NL), 32

12. Stephan Katt (D), 29

13° Theo Pijper (NL), 29

14° Gaetan Stella (F), 24

15° Tero Aarnio (FIN), 17

16 Erik Riss (D), 15

17° Stanislaw Burza (PL), 10

18° Jörg Tebbe (D), 9

19° Jordan Dubernard (F), 5

20° Daniel Spiller (D), 5

21 Max Dilger (D), 4

22° Mathias Tresarrieu (F), 2

23° Fabian Wachs (D), 0