Martin Smolinski: "O que interessa é o título de Campeão do Mundo".

Martin Smolinski viajou para a final do GP de pista longa em Mühldorf um ponto atrás de Chris Harris. O Campeão do Mundo alemão recorda o confronto para o SPEEDWEEK.com.

Os sinais apontavam para um final de época emocionante na sexta e última ronda do Campeonato do Mundo em Mühldorf e era claro que o Campeão do Mundo só podia ser Martin Smolinski ou Chris Harris. As coisas já estavam a correr bem para "Smoli" na sessão de treinos à hora de almoço, mas depois de terminada a sessão, começou uma grande agitação nas boxes. "Encontrámos um pequeno problema técnico e, infelizmente, tivemos de mudar o motor com o qual eu estava a fazer os melhores tempos por volta. Jogámos pelo seguro antes de causar qualquer dano".

Com um pouco menos de potência, Martin teve de fazer mais em termos de condução, mas após as mangas estava empatado em pontos com o britânico Zach Wajtknecht no topo da classificação e diretamente na última manga. Na última bateria, o natural de Olching travou um duelo digno de registo com Kenneth Kruse Hansen, que o dinamarquês venceu por pouco na linha de chegada. "Com o outro motor, a história teria sido diferente e eu também teria ganho o Grande Prémio", afirma o natural de Olching, que também não se importa de não ter ganho uma final este ano. "Não me importo nada com isso, o que importa é o título do Campeonato do Mundo".

Como Chris Harris falhou a final em Mühldorf por ter falhado a prova de última oportunidade, o duelo direto dos gigantes pelo título não se realizou. "Foi uma interação muito justa, apesar da luta pelo título de Campeão do Mundo, que por vezes também foi muito disputada", observou Smolinski. "Também demonstra respeito mútuo o facto de Chris ter estado presente para felicitar o adversário após a decisão e de se ter comportado de forma muito profissional."

Smolinski e Harris conhecem-se bem desde o tempo em que jogavam no Coventry Bees na Liga Britânica de Speedway, e o bávaro não teria evitado um duelo pelo título do Campeonato do Mundo na final: "Estava totalmente concentrado, sabia que éramos rápidos e tinha a certeza de que o conseguiria fazer se o Chris estivesse na final."

Resultados GP Long Track Mühldorf/D:

1º Kenneth Kruse Hansen (DK), 21 pontos no Campeonato do Mundo/14 pontos preliminares.

2º Martin Smolinski (D), 19/18

3º Romano Hummel (NL), 17/13

4º Zach Wajtknecht (GB), 15/18

5º Josef Franc (CZ), 13/13

6º Chris Harris (GB), 11/10

7º Hynek Stichauer (CZ), 10/12

8º Tero Aarnio (FIN), 9/12

9º Jörg Tebbe (D), 8/7

10º Dave Meijerink (NL), 7/7

11º Jacob Bukhave (DK), 5/7

12º Theo Pijper (NL), 4/6

13º Stephan Katt (D), 3/6

14º Mika Meijer (NL), 2/4

15º Gaetan Stella (F), 1/2



Última oportunidade: 1º Josef Franc, 2º Kenneth Kruse Hansen, 3º Chris Harris, 4º Hynek Stichauer, 5º Tero Aarnio



Final: 1º Kenneth Kruse Hansen, 2º Martin Smolinski, 3º Romano Hummel, 4º Zach Wajtknecht, 5º Josef Franc

Classificação final do Campeonato do Mundo de Pista Longa 2023

1. Martin Smolinski (D), 106 pontos

2º Chris Harris (GB), 99

3.º Kenneth Kruse Hansen (DK), 77 pontos

4.º Zach Wajtknecht (GB), 77 pontos

5º Romano Hummel (NL), 73 pontos

6º Josef Franc (CZ), 64

--------------------------------------------------

7º Jacob Bukhave (DK), 54

8º Lukas Fienhage (D), 47

9 Hynek Stichauer (CZ), 47

10º Dave Meijerink (NL), 45

11º Mika Meijer (NL), 32

12º Stephan Katt (D), 29

13º Theo Pijper (NL), 29

14º Gaetan Stella (F), 24

15º Tero Aarnio (FIN), 17

16 Erik Riss (D), 15

17º Stanislaw Burza (PL), 10

18º Jörg Tebbe (D), 9

19º Jordan Dubernard (F), 5

20º Daniel Spiller (D), 5

21 Max Dilger (D), 4

22º Mathias Tresarrieu (F), 2

23º Fabian Wachs (D), 0