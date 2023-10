Max Dilger : une hanche artificielle était inévitable

Pendant plus d'un an et demi, Max Dilger a souffert d'une fracture de la hanche. Conséquences d'un accident en Pologne. Au printemps, après la première finale du championnat du monde de longue piste, il a cessé de faire du sport car des excroissances osseuses s'étaient formées au niveau de l'articulation de la hanche.

Ces excroissances ont ensuite été enlevées chirurgicalement. Comme sa capacité de mouvement s'était déjà nettement améliorée peu de temps après, le Badois a d'abord espéré pouvoir prendre un nouveau départ cette saison et a commencé à se préparer pour le deuxième GP de longue piste à Ostrowo. Mais l'espoir de participer à la course de championnat du monde en Pologne s'est envolé quelques jours avant le GP, car la tête de la hanche s'est enflammée, ce qui s'est traduit par de fortes douleurs.

Comme toutes les tentatives de traitement sont restées vaines et que Dilger devait se déplacer en permanence avec des béquilles, il ne restait plus que la pose d'une articulation artificielle, une intervention que Martin Smolinski a également dû subir dans un passé récent.

"Attendre plus longtemps n'aurait fait qu'aggraver les choses à long terme et c'est pourquoi j'ai décidé de me faire opérer maintenant", explique Dilger, "j'étais extrêmement limité physiquement et je ne pouvais me déplacer qu'avec des béquilles, ce qui me gênait énormément dans ma vie quotidienne".

Après une opération réussie à Heidelberg, Max Dilger va maintenant entamer une rééducation intensive, qui se déroulera entre autres à nouveau au Top-Life de Berghauten. L'objectif est d'abord de retrouver une forme physique sans douleur et sans restriction au quotidien.