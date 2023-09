Noah Dettwiler participera au championnat du monde en 2024 avec CIP-KTM

Après avoir pris le départ du Grand Prix d'Autriche avec une wildcard, le Suisse Noah Dettwiler a la chance de collaborer pendant deux ans avec l'équipe CIP Green Power GP Moto3 du Français Alain Bronex. Le Bâlois de 18 ans sera ainsi le seul pilote suisse actuel dans le circuit des GP. Actuellement, Dettwiler est encore engagé dans l'équipe espagnole "Cuna de Campeones" en FIM JuniorGP et participera encore à deux courses à Aragón et Valence avant de prendre son nouveau poste dans le championnat du monde en mars 2023, après les entraînements hivernaux.

Le 20 août 2023, Noah Dettwiler a disputé sa première course de championnat du monde Moto3 dans le cadre du GP d'Autriche sur le Red Bull Ring et a affiché un rythme constant et soutenu dans le top 15.

Moins d'un mois plus tard, on apprend que le jeune homme de 18 ans s'est ainsi ouvert les portes d'une place de départ fixe dans le championnat du monde Moto3 2024. L'équipe française CIP Green Power GP souhaite concrétiser un projet prévu sur deux ans avec le jeune pilote suisse. CIP Green PowerGP est présent dans le championnat du monde depuis 2009.

"Je me réjouissais tout juste d'avoir obtenu une wildcard, et maintenant nous sommes sur le point de faire un pas important vers le championnat du monde Moto3", a déclaré Noah Dettwiler. "Je suis heureux d'avoir pu vivre le week-end de la wildcard comme une sorte de répétition générale pour ce prochain chapitre, car cela m'a montré que j'étais prêt et bien placé pour affronter le championnat du monde avec CIP Green Power GP".

Lors du GP d'Autriche, Noah n'a perdu que 21,7 secondes sur le vainqueur en 20 tours de course et s'est assuré une remarquable 20e place sur la KTN.

"Alors que les préparatifs pour 2024 battent leur plein, je suis encore occupé par le FIM JuniorGP. Deux week-ends de course m'attendent encore, où je serai au départ avec toute mon attention. J'attends avec impatience ces derniers mois et bien sûr la prochaine étape. Et je suis heureux de pouvoir la franchir avec mon environnement habituel de management et de partenaires. Un grand merci à tous ceux qui font partie de cette histoire incroyable pour moi - et bien sûr à l'équipe CIP Green Power GP pour cette opportunité".

"Avec sa performance impressionnante à Spielberg, Noah a montré qu'il avait tout ce qu'il fallait pour s'imposer dans le championnat du monde", souligne son manager Tom Lüthi. "La collaboration avec CIP Green Power GP le confirme, et ce n'est que le début. Commencent maintenant les préparatifs pour 2024, la planification des entraînements hivernaux, qui prendront une importance encore plus grande, et surtout la constitution de l'équipe de Noah".

Tom Lüthi poursuit : "Indépendamment de la carrière personnelle de Noah, cette étape revêt également une importance considérable pour le sport motocycliste suisse. En tant que Suisse, nous sommes à nouveau représentés dans le monde du MotoGP, ce qui peut être précurseur pour la couverture médiatique et l'image générale du sport motorisé en Suisse. Nous nous réjouissons de collaborer avec nos partenaires, nos sponsors et les médias et nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus jusqu'à présent".