Noah Dettwiler: Das 111. GP-Debüt eines Ex-Rookies

Ex-Rookie Noah Dettwiler wird in Österreich sein Moto3-GP-Debüt geben

Mit Noah Dettwiler wird erstmals seit Tom Lüthis Rücktritt am Ende der Saison 2021 wieder ein Schweizer einen Grand Prix bestreiten. Der ehemalige Red Bull Rookies Cup-Fahrer folgt dabei einigen großen Namen.

Noah Dettwiler steht ein aufregendes Wochenende bevor, bei dem der 18-Jährige sein Debüt in der Moto3-WM geben wird. Dort tritt er mit einer Wildcard im Team «Cuna de Campeones» an, mit dem er seit zwei Jahren in der FIM JuniorGP startet.

Seit Tom Lüthis Rücktritt am Ende der Saison 2021 wird somit erstmals wieder ein Schweizer im Grand-Prix-Starterfeld zu sehen sein. Dettwiler war von 2019 bis 2021 im Red Bull MotoGP Rookies Cup unterwegs, jedoch mit mäßigem Erfolg. Auf Gesamtrang 19 folgte zwei Mal Position 17. Dennoch erhält der KTM-PIlot nun die Chance, sich auf der Weltmeisterschaftsbühne zu beweisen. Damit wird er der 111. Ex-Rookie sein, der einen GP-Start absolviert.

Insgesamt nahmen 56,61% aller Ex-Rookies an mindestens einem Grand Prix teil, ein Drittel dieser Starter hat bereits auf dem Podest gestanden sowie über ein Viertel davon ein Rennen gewonnen. Zuletzt siegte der Rookes Cup-Sieger von 2021, David Alonso, nach einer beeindruckenden Aufholjagd beim Moto3-Silverstone-GP. Der Kolumbianer war damit der 30. Ex-Rookie, der einen GP-Sieg einfahren konnte. Die Gesamtzahl der Podestplätze durch Ex-Rookies liegt bei 521, darunter 175 Siege. Zu den erfolgreichsten Ex-Rookies gehören unter anderem Johann Zarco, Jorge Martin, Brad Binder, Joan Mir und Pedro Acosta.

Der Rookies Cup wird auch in Spielberg dabei sein, bevor die Nachwuchstalente zum Saisonfinale nach Misano reisen. Mit Angel Piqueras steht der diesjährige Rookies Cup-Champion bereits drei Runden vor Schluss fest, doch hinter dem Spanier bleibt es im Kampf um die verbleibenden Meisterschaftsplätze spannend. Derzeit haben Alvaro Carpe (107 Punkte), Alberto Ferrandez (92), Max Quiles (90) sowie Rico Salmela (86) die besten Chancen auf den Vizetitel.

Red Bull Rookies Cup, Stand nach 10 von 14 Rennen:

1. Piqueras, 228 Punkte. 2. Carpe 117. 3. Quiles 110. 4. Ferrandez 103. 5. Roulstone 100. 6. Salmela 91. 7. O’Gorman 90. 8. Morelli 76. 9. Danish 67. 10. Ruda 64. – Ferner: 18. Rosenthaler 18. 25. Rammerstorfer 2.