GP-Debüt von Noah Dettwiler: Verblüffende Leistung

Der 18-jährige Schweizer Nachwuchsfahrer Noah Dettwiler (Team CFMOTO PrüstelGP) debütierte in Spielberg in der Moto3-WM und zeigte mit Wildcard als 20. eine respektable Leistung.

In der JuniorGP-Moto3-Rennserie, der ehemaligen Junioren-WM, liegt Noah Dettwiler mit 20 Punkten nur an 19. Stelle, Platz 10 im zweiten Valencia-Rennen ist seine Bestleistung. Seine Ergebnisse im Red Bull Rookies-Cup waren ebenfalls überschaubar: Er sammelte 2019 sechs Punkte und landete in der Gesamtwertung auf Platz 24. In der Saison 2020 steigerte sich der Schweizer auf Platz 17 (39 Punkte in 12 Rennen); ein Jahr später wiederholte er den 17. Rang mit 38 Punkten in 18 Wettkämpfen.

Bei seinem WM-Debüt auf dem Red Bull Ring in der Steiermark, wo Dettwiler dank der Unterstützung von Sponsoren wie Interwetten, Kaiserkraft Büroeinrichtungen und iXS im Team CFMOTO PrüstelGP einen Wildcard-Einsatz absolvieren durfte, schlug er sich beachtlich.

Platz 23 im Qualifying unter 30 Teilnehmern war vielversprechend, doch nach der ersten Runde fand sich Noah auf dem vorletzten Platz wieder – nur die ehemalige Supersport-300-Weltmeisterin Ana Carrasco lag hinter ihm.

«Der Start war gut und die erste Kurve auch nicht schlecht», erzählte Dettwiler beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «In der ersten Schikane habe ich einen Platz verloren, habe zu viel gekämpft und bin nicht gut aus der Kurve gekommen. Danach geht es recht bergauf, da habe ich viele Plätze verloren. Mir hatten die anderen Fahrer zuvor gesagt, dass sie in der WM in der ersten Runde brutal schnell sind – das stimmt. Die erste Runde war nicht optimal, aber dann konnte ich mich gut nach vorne arbeiten.»

Der Teenager kam mit 21,7 sec Rückstand auf Sieger Deniz Öncü (Red Bull KTM) als 20. ins Ziel. Sechs Gegner konnte er im direkten Kampf besiegen, vier weitere landeten wegen Stürzen, Strafen oder technischen Problemen hinter ihm.

«Ich ging ohne große Erwartungen ins Wochenende, das Wichtigste für mich war, Erfahrungen zu sammeln», bemerkte Noah. «Ich wollte WM-Luft schnuppern und wissen, wie das so ist. Ich will diese Erfahrungen mitnehmen ins nächste Rennen der JuniorGP. Wir haben über das Wochenende gute Fortschritte erzielt und das Team hat einen super Job gemacht.»

Dettwiler ist der erste Schweizer seit Jason Dupasquier, der 2021 in Mugello tödlich verunglückte, der einen Moto3-WM-Lauf bestritt. Der Wildcard-Einsatz in Spielberg bleibt für dieses Jahr einmalig, in Zukunft will sich Noah für die WM empfehlen. «Im Hintergrund laufen Gespräche, in diese bin ich aber nicht involviert, damit ich mich auf meinen Job konzentrieren kann. Ich werde alles geben, damit ich mir für nächstes Jahr einen Platz in der WM verdiene.»

Moto3-Ergebnisse Spielberg (20. August):

1. Öncü, KTM, 20 Runden in 34:04,291 min

2. Holgado, KTM, + 0,005 sec

3. Sasaki, Husqvarna, + 0,119

4. Veijer, Husqvarna, + 0,136

5. Ortolá, KTM, + 3,135

6. Rossi, Honda, + 5,270

7. Yamanaka, GASGAS, + 8,137

8. Moreira, KTM, + 8,382

9. Muñoz, KTM, + 8,453

10. Nepa, KTM, + 8,615

11. Rueda, KTM, + 8,667

12. Bertelle, Honda, + 9,239

13. Suzuki, Honda, + 9,516

14. Toba, Honda, + 14,741

15. Salvador, KTM, + 19,343

16. Kelso, CFMOTO, + 19,415

17. Fenati, Honda, + 19,526

18. Furusato, Honda, + 20,346

19. Artigas, CFMOTO, + 21,524

20. Dettwiler, CFMOTO, + 21,758

21. Farioli, KTM, + 21,850

22. Ogden*, Honda, + 22,293

23. Buasri, Honda, + 29,684

24. Fellon, KTM, + 31,814

25. Carrasco, KTM, + 31,858

26. Aji, Honda, + 32,013

27. Whatley, Honda, + 36,954

28. Azman, KTM, + 45,512

29. Alonso, GASGAS, 1 Runde zurück

– Masia, Honda, 17 Runden zurück

*= 3-Sekunden-Strafe

Moto3-WM-Stand nach 10 von 20 Rennen:

1. Holgado, 161 Punkte. 2. Sasaki 135. 3. Öncü 124. 4. Ortolá 118. 5. Masia 109. 6. Moreira 94. 7. Alonso 90. 8. Rueda 65. 9. Artigas 57. 10. Nepa 56. 11. Muñoz 53. 12. Veijer 47. 13. Yamanaka 45. 14. Suzuki 41. 15. Toba 40. 16. Salvador 31. 17. R. Rossi 23. 18. Fenati 22. 19. Odgen 20. 20. Kelso 19. 21. Migno 17. 22. Bertelle 15. 23. Furusato 6. 24. Azman 5. 25. Aji 4. 26. Farioli 2. 27. Whatley 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 227 Punkte. 2. Honda 150 3. Husqvarna 138. 4. GASGAS 107. 5. CFMOTO 62.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo, 189 Punkte. 2. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 182. 3. Angeluss MTA Team 174. 4. Red Bull KTM Tech3, 163. 5. Leopard Racing 150. 6. GASGAS Aspar Team 135. 7. MT Helmets-MSi 99. 8. CFMOTO Racing PrüstelGP 76. 9. SIC58 Squadra Corse 63. 10. BOE Motorsports 53. 11. CIP Green Power 48. 12. Rivacold Snipers Team 37. 13. Vision Track Racing Team 21. 14. Honda Team Asia 10.