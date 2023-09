Noah Dettwiler partecipa al Campionato del mondo 2024 con CIP-KTM

Dopo la sua partenza come wildcard al Gran Premio d'Austria, il pilota svizzero Noah Dettwiler avrà la possibilità di lavorare per due anni con il team CIP Green Power GP Moto3 del francese Alain Bronex. Il 18enne di Basilea sarà quindi l'unico pilota svizzero attualmente nel circus dei GP. Attualmente Dettwiler è ancora impegnato con il team spagnolo "Cuna de Campeones" nella FIM JuniorGP e disputerà altre due gare ad Aragón e Valencia prima di iniziare il suo nuovo lavoro nel Campionato del Mondo dopo la preparazione invernale nel marzo 2023.

Il 20 agosto 2023, Noah Dettwiler ha disputato la sua prima gara del Campionato del Mondo Moto3 nell'ambito del GP d'Austria al Red Bull Ring, dimostrando un ritmo costantemente forte tra i primi 15.

Meno di un mese dopo, è stato annunciato che il 18enne ha così aperto le porte a un posto da titolare permanente nel Campionato del Mondo Moto3 2024. Il team francese CIP Green Power GP vuole realizzare con il giovane pilota svizzero un progetto pianificato su due anni. Il CIP Green PowerGP è presente nel Campionato del Mondo dal 2009.

"Poco fa ero felice per l'accettazione della wildcard, ora siamo di fronte a un passo importante: entrare nel Campionato del Mondo Moto3", ha spiegato Noah Dettwiler. "Sono contento di aver vissuto il weekend della wildcard come una sorta di prova generale per questo prossimo capitolo, perché mi ha dimostrato che sono pronto e ben posizionato per affrontare il Campionato del Mondo insieme al CIP Green Power GP".

Noah ha perso solo 21,7 secondi dal vincitore nei 20 giri di gara del GP d'Austria, assicurandosi un rispettabile 20° posto nella KTN.

"Tuttavia, mentre i preparativi per il 2024 sono ormai in pieno svolgimento, sono ancora impegnato nel FIM JuniorGP. Mi aspettano ancora due weekend di gara, in cui gareggerò con la massima concentrazione. Non vedo l'ora di affrontare questi ultimi mesi e poi, naturalmente, il prossimo passo. E sono felice di poter fare questo passo insieme al mio solito management e all'ambiente dei miei partner. Grazie di cuore a tutti coloro che fanno parte di questa incredibile storia per me - e naturalmente al team CIP Green Power GP per questa opportunità!".

"Con la sua impressionante prestazione a Spielberg, Noah ha dimostrato di avere le carte in regola per competere nel Campionato del Mondo", sottolinea il suo manager Tom Lüthi. "La collaborazione con CIP Green Power GP lo conferma, e questo è solo l'inizio. Ora iniziano i preparativi per il 2024, la pianificazione degli allenamenti invernali, che assumeranno un'importanza ancora maggiore, e soprattutto la composizione della squadra di Noah."

Tom Lüthi continua: "A prescindere dalla carriera personale di Noah, questo passo è di notevole importanza anche per lo sport motociclistico svizzero. Significa che la Svizzera è di nuovo rappresentata nel mondo della MotoGP, il che può essere fondamentale per la copertura mediatica e la reputazione generale del motorsport in Svizzera. Non vediamo l'ora di lavorare con i nostri partner, gli sponsor e i media e ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto nel nostro viaggio fino ad ora".