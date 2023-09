Aleix Espargaró: "Dani no es un piloto normal".

Como piloto probador y wild card de Red Bull KTM, Dani Pedrosa, de 37 años, obtuvo unos resultados brillantes en el GP de San Marino, disputado anteayer en Misano. Sorprendió con cuartos puestos en el sprint del sábado y también en la carrera del domingo, ofreciendo los mejores resultados de KTM del fin de semana. Este éxito ya había quedado patente tras el tercer puesto del viernes.

Muchos observadores no esperaban una actuación tan fuerte en el sprint de 13 vueltas y luego en la distancia completa del GP de 27 vueltas. Pedrosa, de 37 años, estuvo a punto de dejar fuera del podio el sábado al líder del Campeonato del Mundo, Pecco Bagnaia. Pero evitó un ataque poco meditado en las tres últimas vueltas. El 4º puesto del "samurái silencioso" fue, no obstante, una sensación. "Adelantar es mi punto débil en estos momentos", suspiró,

Sin embargo, el caballo de batalla Aleix Espargaró (34) esperaba que Pedrosa estuviera exactamente en estas posiciones. El héroe de Aprilia elogió a su compatriota catalán en los más altos términos tras las carreras, elevándolo una vez más verbalmente por encima de los pilotos titulares Brad Binder y Brad Miller: "Lo he dicho varias veces: ¡Dani es el mejor piloto de KTM para mí! Es algo muy especial; nunca fue un piloto normal".

A continuación, el andorrano por elección y quinto en el Campeonato del Mundo añadió: "¡Para mí Dani ha sido el mejor piloto contra el que he competido! Dani es un piloto muy técnico".

Aleix Espargaró también empatiza: "Es realmente injusto a mis ojos que Dani no haya ganado uno, dos o tres títulos del Campeonato del Mundo de MotoGP". Al fin y al cabo, el español con la figura del jockey consiguió acabar tres veces segundo en el campeonato del mundo.

Sobre la situación actual de Pedrosa, Aleix dijo: "Dani no tiene la velocidad y el ritmo porque no corre regularmente. Pero, por otra parte, no tiene la presión, no tiene la atención de los medios de comunicación y todo el entorno de MotoGP, que no disfrutaba tanto como piloto en aquel entonces. Ahora es un buen compromiso para él. Y de nuevo, Dani es algo especial. KTM debe estar muy feliz de tenerlo".

Resultados de MotoGP, Misano (10 de septiembre):

1º Martin, Ducati, 27 Rdn en 41:33.421 min.

2º Bezzecchi, Ducati, + 1.350 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 3.812

4º Pedrosa, KTM, + 4.481

5º Viñales, Aprilia, + 10.510

6º Oliveira, Aprilia, + 12.274

7º Marc Márquez, Honda, + 13.576

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 14.091

9º Marini, Ducati, + 14.982

10º Zarco, Ducati, + 15.484

11º Alex Márquez, Ducati, + 15.702

12º Aleix Espargaró, Aprilia, + 15.878

13º Quartararo, Yamaha, + 15.898

14º Binder, KTM, + 23.778

15º Morbidelli, Yamaha, + 24.579

16º Augusto Fernández, KTM, + 31.230

17º Di Giannantonio, Ducati, + 32.537

18º Bradl, Honda, + 35.330

19º Nakagami, Honda, + 43.601

- Pol Espargaró, KTM, 12 vueltas detrás

- Mir, Honda, 17 vueltas detrás

- Miller, KTM, 18 vueltas

- Pirro, Ducati, 18 vueltas detrás

Resultados MotoGP Sprint, Misano (9 de septiembre):

1º Martin, Ducati, 13 rdsn en 19:58.785 mins.

2º Bezzecchi, Ducati, + 1.445 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 4.582

4º Pedrosa, KTM, + 4.772

5º Binder, KTM, + 4.931

6º Viñales, Aprilia, + 6.062

7º Marini, Ducati, + 6.519

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 7.893

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.264

10º Marc Márquez, Honda, + 11.318

11º Raúl Fernández, Aprilia, + 13.365

12º Oliveira, Aprilia, + 13.788

13º Quartararo, Yamaha, + 14.243

14º Zarco*, Ducati, + 14.154

15º Miller, KTM, + 17.421

16º Pol Espargaró**, KTM, + 17.451

17º Di Giannantonio, Ducati, + 18.133

18º Morbidelli**, Yamaha, + 19.749

19º Augusto Fernández, KTM, + 20.403

20º Pirro, Ducati, + 21.454

21º Nakagami, Honda, + 21.962

22º Bradl**, Honda, + 23.672

23º Mir**, Honda, + 36.100



*= un puesto atrás ("límites de pista" en la última vuelta)

**= 3 segundos de penalización (en lugar de vuelta larga al final de la carrera por infracción de "límites de pista")

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 24 de 40 carreras:

1. Bagnaia, 283 puntos. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Gianluca 47. 17. Di Gianluca 47. 18. Di Gianluca 47. 19. Di Gianluca 48. 20. Di Gianluca 49. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 416 puntos. 2º KTM 234. 3º Aprilia 218. 4º Yamaha 105. 5º Honda 105.

Campeonato del Mundo por equipos:

1º Prima Pramac Racing, 394 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.