Repsol Honda: Mir und Marini auf dem Formel-1-Kurs

Joan Mir und Luca Marini an der Tankstelle

Die beiden MotoGP-Asse des Repsol-Honda-Teams, Luca Marini und Joan Mir, haben in der spanischen Hauptstadt Madrid einen besonderen Show-run hingelegt.

Während der deutsche MotoGP-Testfahrer Stefan Bradl (34) zuletzt in Barcelona neues Material versucht hat, waren die beiden Repsol-Honda-Stammpiloten in Madrid im Einsatz. Joan Mir (26) und Luca Marini (26) haben in der spanischen Hauptstadt einen besonderen Show-run für Hauptsponsor Repsol hingelegt.

Beide fuhren mit einer Honda Fireblade im offiziellen Repsol-Honda-Design. Das Besondere: Betrieben wurden die beiden Bikes mit 100 Prozent erneuerbarem Treibstoff (E100) aus dem Hause Repsol. Von der Aktion wurde auch ein Film gedreht, der bereits in den sozialen Netzwerken vorhanden ist. Marini und Mir halten dabei auch an einer Tankstelle und befüllen ihre Bikes.

Beide fahren dann den künftigen Formel-1-Straßenkurs in Madrid ab – diese Piste im Stadtgebiet ist nach aktuellem Stand 5,7 Kilometer lang. Die Formel-1-Premiere soll dort in der Saison 2026 erfolgen. Die Piste befindet sich im Bereich des IFEMA-Messegeländes und des Kongresszentrums im Nordosten der Stadt.

Übrigens: Repsol bietet den MotoGP-Fans per Gewinnspiel ein Spezial-VIP-Paket für zwei Personen für den Österreich-Grand-Prix in Spielberg Mitte August. Inkludiert ist der Anflug, die Unterkunft sowie Zutritt in verschiedene VIP-Klubs auf dem Areal des Red Bull Rings.

Fakt ist aber auch, dass sich der Mineralöl-Gigant Repsol zum Ende des Jahres aus der jahrzehntelangen und ruhmreichen Partnerschaft mit Honda in der Motorrad-WM zurückziehen wird. Auslöser war, dass sich Marc Marquez wegen anhaltender Erfolglosigkeit mit Honda zu Ducati verabschiedet hat. Nach letzten Informationen soll dafür das Engagement in der Formel 1 ausgebaut werden.