Aleix Espargaró : "Dani n'est pas un pilote normal".

L'impressionnante performance lors des essais, du sprint MotoGP et de la course principale de Misano du pilote d'essai Red Bull-KTM Dani Pedrosa a également impressionné Aleix Espargaró, le héros d'Aprilia, qui a jeté des roses à son compatriote.

En tant que pilote d'essai Red Bull-KTM et pilote wildcard, Dani Pedrosa, 37 ans, a assuré de brillants résultats au GP de Saint-Marin à Misano l'avant-dernier week-end. Il a surpris tout le monde en se classant quatrième lors du sprint du samedi et également lors de la course du dimanche, livrant ainsi les meilleurs résultats KTM du week-end. Ce succès s'était déjà dessiné après la troisième place du vendredi.

De nombreux observateurs ne s'attendaient pas à une telle performance lors du sprint de 13 tours, puis sur la distance complète du GP de 27 tours. Samedi, Pedrosa, désormais âgé de 37 ans, a failli faire tomber le leader du championnat du monde, Pecco Bagnaia, du podium. Il a toutefois évité une attaque irréfléchie dans les trois derniers tours - la quatrième place du "samouraï silencieux" a tout de même fait sensation. "Les dépassements sont mon point faible en ce moment", soupirait-il,

Le grand Aleix Espargaró (34 ans) s'attendait pourtant à ce que Pedrosa occupe exactement ces positions. Le héros d'Aprilia n'a pas tari d'éloges sur son compatriote catalan après les courses, le plaçant une fois de plus au-dessus des pilotes habituels Brad Binder et Brad Miller : "Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises : Dani est pour moi le meilleur pilote de KTM ! Il est très spécial ; il n'a jamais été un pilote normal".

Puis l'Andorran d'adoption et cinquième du championnat du monde a ajouté : "Pour moi, Dani a été le meilleur pilote que j'ai jamais affronté ! Dani est un pilote très technique".

Aleix Espargaró compatit également : "A mes yeux, il est vraiment injuste que Dani n'ait pas remporté un, deux ou trois titres de champion du monde de MotoGP". L'Espagnol à la figure de jockey a tout de même réussi à décrocher trois fois la deuxième place du championnat du monde.

Concernant la situation actuelle de Pedrosa, Aleix a déclaré : "Dani n'a pas la vitesse et le rythme parce qu'il ne court pas régulièrement. Mais d'un autre côté, il n'a pas de pression - il n'a pas non plus l'attention des médias et de l'ensemble de l'environnement MotoGP, ce qu'il n'appréciait pas tellement à l'époque en tant que pilote. C'est un très bon compromis pour lui maintenant. Et encore une fois : Dani est quelqu'un de spécial ! KTM doit être très heureux de l'avoir".

Résultats du MotoGP, Misano (10 septembre) :

1. Martin, Ducati, 27 rdn en 41:33,421 min.

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,350 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 3,812

4. Pedrosa, KTM, + 4,481

5. Viñales, Aprilia, + 10,510

6. Oliveira, Aprilia, + 12,274

7. Marc Márquez, Honda, + 13,576

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 14,091

9. Marini, Ducati, + 14,982

10. Zarco, Ducati, + 15,484

11. Alex Márquez, Ducati, + 15,702

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,878

13. Quartararo, Yamaha, + 15,898

14. Binder, KTM, + 23,778

15. Morbidelli, Yamaha, + 24,579

16. Augusto Fernández, KTM, + 31,230

17. Di Giannantonio, Ducati, + 32,537

18. Bradl, Honda, + 35,330

19. Nakagami, Honda, + 43,601

- Pol Espargaró, KTM, 12 tours de retard

- Mir, Honda, 17 tours de retard

- Miller, KTM, 18 tours de retard

- Pirro, Ducati, 18 tours de retard

Résultats du sprint MotoGP, Misano (9 septembre) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:58,785 min.

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,445 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 4,582

4. Pedrosa, KTM, + 4,772

5. Binder, KTM, + 4,931

6. Viñales, Aprilia, + 6,062

7. Marini, Ducati, + 6,519

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 7,893

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,264

10. Marc Márquez, Honda, + 11,318

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,365

12. Oliveira, Aprilia, + 13,788

13. Quartararo, Yamaha, + 14,243

14. Zarco*, Ducati, + 14,154

15. Miller, KTM, + 17,421

16. Pol Espargaró**, KTM, + 17,451

17. Di Giannantonio, Ducati, + 18,133

18. Morbidelli**, Yamaha, + 19,749

19. Augusto Fernández, KTM, + 20,403

20. Pirro, Ducati, + 21,454

21. Nakagami, Honda, + 21,962

22. Bradl**, Honda, + 23,672

23e Mir**, Honda, + 36,100



*= une place en moins ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (au lieu d'un long lap en fin de course pour infraction "track limits")

Classement au championnat du monde après 24 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 283 points. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 416 points. 2. KTM 234. 3. Aprilia 218. 4. Yamaha 105. 5. Honda 105.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 394 points. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.