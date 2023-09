Aleix Espargaró: "Dani non è un pilota normale".

In qualità di collaudatore e pilota wildcard della Red Bull KTM, il 37enne Dani Pedrosa ha ottenuto risultati brillanti al GP di San Marino a Misano lo scorso fine settimana. Ha sorpreso con il quarto posto nella volata di sabato e anche nella gara di domenica, ottenendo i migliori risultati KTM del fine settimana. Questo successo era già evidente dopo il terzo posto di venerdì.

Molti osservatori non si aspettavano una prestazione così forte nello sprint su 13 giri e poi sulla distanza completa del GP di 27 giri. Pedrosa, oggi 37enne, sabato ha quasi scalzato dal podio il leader del Campionato del Mondo Pecco Bagnaia. Ma ha evitato un attacco sconsiderato negli ultimi tre giri: il quarto posto del "samurai silenzioso" è stato comunque sensazionale. "I sorpassi sono il mio punto debole al momento", ha sospirato,

Tuttavia, il cavallo di battaglia Aleix Espargaró (34) si aspettava che Pedrosa si trovasse esattamente in queste posizioni. L'eroe dell'Aprilia ha elogiato il suo connazionale catalano in termini altissimi dopo le gare, elevandolo ancora una volta verbalmente al di sopra dei piloti abituali Brad Binder e Brad Miller: "L'ho detto più volte: Dani per me è il miglior pilota della KTM! È qualcosa di molto speciale, non è mai stato un pilota normale".

Poi l'andorrano per scelta e quinto nel Campionato del Mondo ha aggiunto: "Per me Dani è stato il miglior pilota contro cui abbia mai corso! Dani è un pilota molto tecnico".

Anche Aleix Espargaró si è immedesimato: "Ai miei occhi è davvero ingiusto che Dani non abbia vinto uno, due o tre titoli di campione del mondo MotoGP". Dopotutto, lo spagnolo con la figura del fantino è riuscito ad arrivare secondo nel campionato del mondo per ben tre volte.

Sulla situazione attuale di Pedrosa, Aleix ha detto: "Dani non ha la velocità e il ritmo perché non corre regolarmente. Ma d'altra parte non ha la pressione, non ha l'attenzione dei media e di tutto l'ambiente della MotoGP, che all'epoca non gli piaceva molto come pilota. Questo è un ottimo compromesso per lui. E ancora, Dani è qualcosa di speciale! KTM deve essere molto felice di averlo con sé".

Risultati MotoGP, Misano (10 settembre):

1° Martin, Ducati, 27 Rdn in 41:33.421 min.

2° Bezzecchi, Ducati, + 1,350 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 3,812

4° Pedrosa, KTM, + 4,481

5° Viñales, Aprilia, + 10.510

6° Oliveira, Aprilia, + 12.274

7° Marc Márquez, Honda, + 13.576

8° Raúl Fernández, Aprilia, + 14.091

9° Marini, Ducati, + 14.982

10° Zarco, Ducati, + 15.484

11° Alex Márquez, Ducati, + 15.702

12° Aleix Espargaró, Aprilia, + 15.878

13° Quartararo, Yamaha, + 15.898

14° Binder, KTM, + 23.778

15° Morbidelli, Yamaha, + 24.579

16° Augusto Fernández, KTM, + 31.230

17° Di Giannantonio, Ducati, + 32.537

18° Bradl, Honda, + 35.330

19° Nakagami, Honda, + 43.601

- Pol Espargaró, KTM, 12 giri indietro

- Mir, Honda, 17 giri indietro

- Miller, KTM, 18 giri indietro

- Pirro, Ducati, 18 giri indietro

Risultati MotoGP Sprint, Misano (9 settembre):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:58.785 min.

2° Bezzecchi, Ducati, + 1,445 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 4,582

4° Pedrosa, KTM, + 4,772

5° Binder, KTM, + 4.931

6° Viñales, Aprilia, + 6,062

7° Marini, Ducati, + 6.519

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 7.893

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.264

10° Marc Márquez, Honda, + 11.318

11° Raúl Fernández, Aprilia, + 13.365

12° Oliveira, Aprilia, + 13.788

13° Quartararo, Yamaha, + 14.243

14° Zarco*, Ducati, + 14.154

15° Miller, KTM, + 17.421

16° Pol Espargaró**, KTM, + 17.451

17° Di Giannantonio, Ducati, + 18.133

18° Morbidelli**, Yamaha, + 19.749

19° Augusto Fernández, KTM, + 20.403

20° Pirro, Ducati, + 21.454

21° Nakagami, Honda, + 21.962

22° Bradl**, Honda, + 23.672

23° Mir**, Honda, + 36.100



*= un posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (invece del giro lungo a fine gara per infrazione ai "limiti della pista")

Classifica del Campionato del Mondo dopo 24 gare su 40:

1° Bagnaia, 283 punti. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannino 47. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 416 punti. 2° KTM 234. 3° Aprilia 218. 4° Yamaha 105. 5° Honda 105.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 394 punti. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.