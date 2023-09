Taka Nakagami (Honda/11º): La presión de los neumáticos como obstáculo

El piloto del Idemitsu LCR Honda Takaaki Nakagemi se ha mostrado satisfecho de sumar cinco puntos en el campeonato por su 11ª posición en el Circuito de Buddh. Sin embargo, no fue rival para su compañero de marca Marc Márquez en la impresionante persecución de éste por alcanzarle. Márquez aventajaba en casi diez segundos al japonés en la meta.

"No estoy contento al cien por cien, pero lo he hecho lo mejor que he podido", señaló Nakagami. "Hice una buena salida, ya estaba 10º u 11º tras la salida. Luego estaba detrás de Morbidelli y vi que la presión de los neumáticos ya había subido a 2,3 bar. Ya no podía frenar, la rueda delantera se bloqueaba. Tuve que reducir la velocidad, por desgracia".

Nakagami, sin embargo, se lamentaba de un puesto mucho mejor, ya que su copiloto Morbidelli fue 7º después de todo: "Lamento haber tenido que abandonar. Todas las Honda han sido competitivas esta vez. Parece que este asfalto y este trazado se adaptan mejor a la moto. Ahora viene Motegi, una pista de stop and go".

Taka confiesa: "En realidad, la moto es completamente igual que la última vez. Probablemente, el compuesto de los neumáticos se adapta mejor aquí. Seguimos echando de menos un poco de agarre lateral. Así que es difícil pilotar la moto en tandas largas. Pero parecía mucho mejor que en Montmeló, por ejemplo. De todas formas, cuando el agarre es malo, somos mucho más lentos".

Perspectivas de Nakagami para el próximo fin de semana: "Motegi tiene buen agarre normalmente, así que son buenas noticias para Honda. Espero que podamos hacer una buena carrera en Motegi. El año pasado tuve una lesión unos días antes del evento, así que no pude hacer una buena carrera. Ahora estoy muy atento para que no pase nada. El GP de casa es muy especial para mí. De todos modos, ¡quiero disfrutar de la carrera y de mi evento de casa!".

Resultados MotoGP, Circuito de Buddh (24.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn en 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8.649 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13.214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11º Nakagami, Honda, + 28.521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35.782

16º Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 vueltas abajo

- Bagnaia, Ducati, 8 vueltas abajo

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas detrás

- Augusto Fernández, KTM, a 15 vueltas

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 rdsn en 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.389 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8.798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12º Oliveira, Aprilia, + 15.415

13º Nakagami, Honda, + 17.437

14º Pirro, Ducati, + 23.714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

- Zarco, Ducati, 5 vueltas detrás

- Mir, Honda, 8 vueltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª vuelta no completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª vuelta no completada

- Bradl, Honda, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 26 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 292 puntos. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Rins 47. 17. Rins 48. 18. Rins 49. 15º Rins 47º 16º Marc Márquez 45º 17º Di Giannantonio 43º 18º Nakagami 40º 19º Pedrosa 32º 20º Raúl Fernández 29º 21º Bastianini 25º 22º Mir 16º 23º Pol Espargaró 11º 24º Savadori 9º 25º Folger 9º 26º Bradl 6º 27º Pirro 5º 27º Petrucci 5º.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1. Ducati, 453 puntos. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 436 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.