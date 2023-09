Taka Nakagami (Honda/11e) : La pression des pneus, un obstacle

Le routinier Idemitsu-LCR-Honda Takaaki Nakagemi a pu se réjouir de cinq points de championnat du monde pour sa 11e place sur le circuit de Buddh. Il n'a cependant rien pu faire face à son collègue de marque Marc Márquez lors de sa belle remontée. Márquez a franchi la ligne d'arrivée avec près de dix secondes d'avance sur le Japonais.

"Je ne suis pas heureux à 100 %, mais j'ai fait de mon mieux", a déclaré Nakagami. "J'ai pris un bon départ, j'étais déjà 10e ou 11e après le départ, puis je me suis retrouvé derrière Morbidelli et j'ai vu que la pression des pneus était déjà montée à 2,3 bars. Je ne pouvais plus freiner, la roue avant se bloquait sans cesse. J'ai malheureusement dû ralentir".

Nakagami regrette toutefois un bien meilleur classement, son coéquipier Morbidelli étant arrivé en 7e position : "J'ai regretté d'avoir dû reculer. Toutes les Honda étaient compétitives cette fois-ci. Il semble que l'asphalte et le tracé conviennent mieux à la moto. Maintenant, il y a Motegi, une piste de stop-and-go".

Taka avoue : "La moto est en fait complètement identique à la dernière fois. Je pense que c'est juste que le composé des pneus est plus adapté ici. Il nous manque toujours un peu d'adhérence latérale. Il est donc difficile de piloter la moto sur une longue distance. Mais ça avait l'air bien mieux qu'à Montmeló par exemple. Quand l'adhérence est mauvaise, nous sommes de toute façon beaucoup plus lents".

Les perspectives de Nakagami pour le week-end prochain : "Motegi a normalement un bon grip, c'est déjà une bonne nouvelle pour Honda. J'espère que nous pourrons faire une bonne course à Motegi. L'année dernière, j'ai eu une mauvaise blessure quelques jours avant l'événement, je n'ai donc pas pu faire une bonne course. Maintenant, je fais très attention à ce qu'il ne se passe rien. Mon GP à domicile est très spécial pour moi. Je veux en tout cas profiter de la course et de mon événement à domicile !"

Résultats du MotoGP, Circuit de Buddh (24.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 21 rdn en 36:59,157 min.

2. Martin, Ducati, + 8,649 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 8,855

4. Binder, KTM, + 12,643

5. Mir, Honda, + 13,214

6. Zarco, Ducati, + 14,673

7. Morbidelli, Yamaha, + 16,946

8. Viñales, Aprilia, + 17,191

9. Marc Márquez, Honda, + 19,118

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11. Nakagami, Honda, + 28,521

12. Oliveira, Aprilia, + 29,088

13. Pol Espargaró, KTM, + 29,728

14e Miller, KTM, + 31,324

15. Bradl, Honda, + 35,782

16e Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 tours de retard

- Bagnaia, Ducati, 8 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 15 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Circuit de Buddh (23.9.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 19:18,836 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 5 tours de retard

- Mir, Honda, 8 tours de retard

- Marini, Ducati, 1er tour non terminé

- Pol Espargaró, KTM, 1er tour non terminé

- Bradl, Honda, 1er tour non terminé

Classement au championnat du monde après 26 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 292 points. 2. Martin 279. 3. Bezzecchi 248. 4. Binder 192. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 157. 7. Viñales 138. 8. Marini 135. 9. Miller 109. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 453 points. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 436 points. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.