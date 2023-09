Taka Nakagami (Honda/11°): La pressione degli pneumatici come ostacolo

Il pilota giapponese di lunga data di HRC, Taka Nakagami, si è classificato 11° al debutto della MotoGP in India e ha parlato in seguito del fattore Honda al Buddh Circuit.

Il pilota dell'Idemitsu LCR Honda Takaaki Nakagemi è stato felice di ottenere cinque punti in campionato per l'11° posto al Buddh Circuit. Tuttavia, non è stato all'altezza del suo collega di marca Marc Márquez nella sua impressionante ricerca di recuperare. Al traguardo Márquez aveva quasi dieci secondi di vantaggio sul pilota giapponese.

"Non sono contento al 100%, ma ho fatto del mio meglio", ha commentato Nakagami. "Ho fatto una buona partenza, ero già 10° o 11° dopo il via. Poi mi sono trovato dietro Morbidelli e ho visto che la pressione degli pneumatici era già salita a 2,3 bar. Non riuscivo più a frenare, la ruota anteriore continuava a bloccarsi. Purtroppo ho dovuto rallentare".

Nakagami, tuttavia, era in lutto per un piazzamento decisamente migliore, visto che il suo frontman Morbidelli si è classificato settimo: "Mi è dispiaciuto dover retrocedere. Tutte le Honda erano competitive questa volta. Sembra che questo asfalto e questo tracciato si adattino meglio alla moto". Ora c'è Motegi, un tracciato stop-and-go".

Taka confessa: "La moto è completamente uguale a quella dell'ultima volta. Probabilmente la mescola degli pneumatici si adatta meglio a questo circuito. Ci manca ancora un po' di grip laterale. Quindi è difficile guidare la moto sulla lunga distanza. Ma sembrava molto meglio che a Montmelò, per esempio. In ogni caso, quando l'aderenza è scarsa, siamo molto più lenti".

Le previsioni di Nakagami per il prossimo weekend: "Motegi ha un buon grip normalmente, quindi è una buona notizia per la Honda. Spero di poter fare una buona gara a Motegi. L'anno scorso ho avuto un brutto infortunio pochi giorni prima dell'evento, quindi non ho potuto fare una buona gara. Ora sono molto attento che non accada nulla. Il mio GP di casa è molto speciale per me. Comunque, voglio godermi la gara e il mio evento di casa!".

Risultati MotoGP, Circuito di Buddh (24.9.):

1° Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn in 36:59.157 min.

2° Martin, Ducati, + 8,649 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 8,855

4° Binder, KTM, + 12,643

5° Mir, Honda, + 13.214

6° Zarco, Ducati, + 14.673

7° Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8° Viñales, Aprilia, + 17.191

9° Marc Márquez, Honda, + 19.118

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11° Nakagami, Honda, + 28.521

12° Oliveira, Aprilia, + 29.088

13° Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14° Miller, KTM, + 31.324

15° Bradl, Honda, + 35.782

16° Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 giri in meno

- Bagnaia, Ducati, 8 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 15 giri indietro

Risultati MotoGP Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 19:18.836 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,405

4° Binder, KTM, + 2,904

5° Bezzecchi, Ducati, + 3.266

6° Quartararo, Yamaha, + 4.327

7° Miller, KTM, + 7.172

8° Viñales, Aprilia, + 8.798

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10° Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11° Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12° Oliveira, Aprilia, + 15.415

13° Nakagami, Honda, + 17.437

14° Pirro, Ducati, + 23.714

15° Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 5 giri indietro

- Mir, Honda, 8 giri indietro

- Marini, Ducati, 1° giro non completato

- Pol Espargaró, KTM, 1° giro non completato

- Bradl, Honda, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 26 gare su 40:

1° Bagnaia, 292 punti. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.

Campionato mondiale costruttori:

1. Ducati, 453 punti. 2° KTM 253. 3° Aprilia 228. 4° Yamaha 125. 5° Honda 123.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 436 punti. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.