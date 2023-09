Taka Nakagami (Honda/11º): A pressão dos pneus como um obstáculo

O piloto japonês de longa data da HRC, Taka Nakagami, terminou em 11º na estreia do MotoGP na Índia e falou depois sobre o fator Honda no Circuito de Buddh.

O piloto da Idemitsu LCR Honda, Takaaki Nakagemi, ficou satisfeito por ter somado cinco pontos no campeonato com o 11º lugar no Circuito de Buddh. No entanto, não foi páreo para o seu colega de marca Marc Márquez na impressionante perseguição deste último para recuperar o atraso. Márquez tinha quase dez segundos de vantagem sobre o piloto japonês no final.

"Não estou 100% contente, mas dei o meu melhor", disse Nakagami. "Tive uma boa partida, já estava em 10º ou 11º depois da partida. Depois estava atrás de Morbidelli e vi que a pressão dos pneus já tinha subido para 2,3 bar. Já não conseguia travar, a roda da frente estava sempre a bloquear. Tive de abrandar, infelizmente".

Nakagami, no entanto, estava a lamentar um lugar muito melhor, com o seu homem da frente Morbidelli a chegar em 7º: "Tive pena de ter de ficar para trás. Todas as motos Honda foram competitivas desta vez. Parece que este asfalto e este traçado se adaptam melhor à mota. Agora vem Motegi, uma pista de pára-arranca".

Taka confessa: "Na verdade, a mota está completamente igual à da última vez. Provavelmente, é apenas o composto dos pneus que se adapta melhor aqui. Ainda sentimos falta de um pouco de aderência lateral. Por isso, é difícil conduzir a mota em longas distâncias. Mas parecia muito melhor do que em Montmeló, por exemplo. De qualquer forma, quando a aderência é má, somos muito mais lentos."

Perspectivas de Nakagami para o próximo fim de semana: "Motegi tem boa aderência, o que é uma boa notícia para a Honda. Espero que possamos fazer uma boa corrida em Motegi. No ano passado tive uma lesão grave alguns dias antes do evento, pelo que não consegui fazer uma boa corrida. Agora estou a ter muito cuidado para que nada aconteça. O meu GP caseiro é muito especial para mim. De qualquer forma, quero desfrutar da corrida e do meu evento em casa!"

