Marc Márquez (Honda): "El ritmo era suficiente para el tercer puesto".

Marc Márquez, de 30 años, consiguió el tercer puesto con la Honda Repsol en el GP de India disputado el sábado en el circuito de Buddh y el noveno el domingo, lo que le reportó un total de 19 puntos, que le catapultaron del 19º al 16º puesto en el campeonato del mundo de pilotos.

¿Se imagina ahora el piloto oficial de Repsol Honda sus posibilidades en el Twin Ring Motegi, ahora llamado Mobility Resort Motegi y perteneciente al imperio Honda? Al fin y al cabo, también es una pista de stop-and-go con seis curvas de primera.

"Será interesante ver lo que podemos hacer allí. Porque allí volveremos a tener las carcasas estándar en los neumáticos traseros Michelin, mientras que en la India tuvimos la carcasa dura como en Spielberg, que en realidad hasta ahora. no se adaptaba a nuestra moto", resumió Marc. "Estos neumáticos estándar suelen ayudar a mi estilo de pilotaje, pero también los otros pilotos serán más rápidos con ellos".

Marc Márquez, como siempre, mira atrás al GP de India con sentido de la realidad, donde estuvo luchando por el podio hasta la caída en la vuelta 5, antes de irse al suelo en la curva 1, caer hasta la 16ª posición y comenzar una nueva recuperación.

"En realidad, si no hubiera sido por la caída de Bagnaia, habría acabado quinto normalmente. Porque durante todo el fin de semana Bezzecchi, Martin, Bagnaia y Marini fueron más rápidos que nosotros. Aparte de este cuarteto, estábamos pilotando bien, teníamos la velocidad y el ritmo para ser quintos y por eso asumí ese riesgo extra el domingo. Ya admití el sábado que arriesgué mucho en el sprint porque había posibilidades de subir al podio. Aún así no me estrellé, pero no sé por qué me quedé atascado... Subí al podio. El domingo quise pilotar con más riesgo en las diez primeras vueltas. Sabía que si podía mantenerme pegado a los pilotos de Ducati durante ese tiempo, podría atacar en las últimas diez vueltas porque normalmente me va bien con neumáticos usados".

Márquez ha continuado: "Así que he tomado muchos riesgos, desafortunadamente me he ido un poco largo en la primera curva. Lo más importante es que he podido terminar la carrera, que recordemos que antes del GP de Silverstone dije: 'Quiero terminar tantas carreras como sea posible a partir de ahora, dar vueltas en la pista y recoger datos'. Logré ese objetivo el domingo y mi ritmo fue muy similar al de Quartararo, que terminó tercero."

Resultados MotoGP, Circuito de Buddh (24/9):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn en 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8.649 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13.214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11º Nakagami, Honda, + 28.521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35.782

16º Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 vueltas abajo

- Bagnaia, Ducati, 8 vueltas abajo

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas detrás

- Augusto Fernández, KTM, a 15 vueltas

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 rdsn en 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.389 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8.798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12º Oliveira, Aprilia, + 15.415

13º Nakagami, Honda, + 17.437

14º Pirro, Ducati, + 23.714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

- Zarco, Ducati, 5 vueltas detrás

- Mir, Honda, 8 vueltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª vuelta no completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª vuelta no completada

- Bradl, Honda, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 26 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 292 puntos. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Rins 47. 17. Rins 48. 18. Rins 49. 15º Rins 47º 16º Marc Márquez 45º 17º Di Giannantonio 43º 18º Nakagami 40º 19º Pedrosa 32º 20º Raúl Fernández 29º 21º Bastianini 25º 22º Mir 16º 23º Pol Espargaró 11º 24º Savadori 9º 25º Folger 9º 26º Bradl 6º 27º Pirro 5º 27º Petrucci 5º.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1. Ducati, 453 puntos. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 436 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.