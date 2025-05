Max Verstappen zum möglichen Imola-Aus: «Schade»

Der Formel-1-GP am Wochenende war womöglich das letzte Rennen in Imola. Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen: «Es ist schade, solche Strecken zu verlieren.» Welche zwei Szenarien das Event retten könnten.

War’s das mit Formel 1 in Imola? Rennsieger Max Verstappen erklärt, warum er trotz des drohenden Aus weiterhin gerne in Imola fahren würde.

Der Grand Prix in Imola steht vor dem Aus. Der Vertrag der Rennstrecke mit der Formel 1 läuft 2025 aus, Stand jetzt gibt es keine Verlängerung. Formel-1-CEO Stefano Domenicali, selbst aus Imola, erklärte kürzlich, dass es schwierig sei, perspektivisch zwei Italien-Rennen im Kalender zu behalten. Die Chancen auf eine Verlängerung stehen allerdings schlecht. Der Kalender besteht aus derzeit maximal 24 Rennen. Die Chancen, dass die Teams ihr Go geben, noch mehr Events hinzuzufügen, sind aktuell sehr gering. Und die Konkurrenz unter den Rennstrecken ist groß.

Trotzdem könnte es zwei Möglichkeiten geben, wie Imola trotzdem wieder in den Kalender der Formel 1 rutschen könnte: durch Rotation oder als Ersatzrennstrecke.

Der Circuit Spa-Francorchamps in Belgien etwa geht künftig in eine Rotation, wird also nur alle zwei Jahre ein Rennen austragen. Ein ähnliches Konzept wäre auch für Imola denkbar.

Alternativ könnte Imola als Ersatz einspringen, sollte eine andere Strecke kein Rennen austragen können – allerdings nur, sofern das logistisch und organisatorisch darstellbar ist. Ein mögliches (Stand jetzt hypothetisches) Szenario: Eine neue Rennstrecke wird nicht rechtzeitig fertig, kann keinen Grand Prix austragen.

2026 soll erstmals ein GP auf einer neuen Strecke in Madrid stattfinden. Das Rennen soll im September 2026 erstmals stattfinden – Baubeginn war allerdings erst vor wenigen Wochen. Der Veranstalter beruhigt, dass alles nach Plan laufe. Doch der Zeitplan ist herausfordernd knapp, nicht alle im Fahrerlager glauben, dass der Kurs rechtzeitig fertig wird.

Noch ist der Kalender für 2026 nicht offiziell, aber es dürfte darauf hinauslaufen, dass Monza und Madrid beide im September zwischen Sommerpause und Überseeauftakt liegen. Imola als Ersatz wäre also logistisch von Monza gut erreichbar. Dieses Szenario ist rein hypothetisch und könnte nur kurzfristig eintreten. In der Corona-Pandemie hatte Imola bereits mehrfach als spontaner Ersatz bereitgestanden.

Warum sollte Imola im Kalender bleiben? Obwohl die Rennstrecke für moderne Autos eigentlich zu eng ist und Überholen schwierig ist, hat zumindest die Stichprobe 2025 gezeigt: Langweilig muss es im Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari nicht zwangsläufig zugehen. Die Traditionsstrecke ist mit ihrem Flair bei Fans und Fahrern beliebt.

Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen, der am Sonntag seinen vierten Rennsieg in Imola holte, betonte: «Ich fahre hier gerne.» Und erklärte seine Begeisterung: «Es ist schade, solche Strecken zu verlieren. Ich verstehe das natürlich aus der Sicht der Formel 1 – die neuen Strecken, auf denen wir fahren werden. Man muss das also aus sportlicher und finanzieller Sicht betrachten. Wenn man das Geschäft ausbauen und populärer machen will, verstehe ich das. Für mich persönlich, wenn ich nur über den Spaß am Fahren spreche, sind es solche Strecken, die mich überhaupt erst für den Rennsport begeistert haben – sogar schon im Kartsport, denn dort ist es genauso: Manche Strecken sind etwas Besonderes, andere weniger.»

Imola-GP, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:33,199 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +6,109 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,956

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +14,356

05. Alex Albon (T), Williams, +17,945

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,774

07. George Russell (GB), Mercedes, +22,034

08. Carlos Sainz (E), Williams, +22,898

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +23,586

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +26,446

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,250

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +30,296

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +31,424

14 Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +32,511

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +32,993

16.Franco Colapinto (RA), Alpine, +33,411

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +33,808

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +38,572

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Ausfall

Esteban Ocon (F), Haas, Ausfall

WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 146 Punkte

02. Norris 133

03. Verstappen 124

04. Russell 99

05. Leclerc 61

06. Hamilton 53

07. Antonelli 48

08. Albon 40

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Sainz 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 7

14. Hadjar 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

21. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 279 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 131

04. Ferrari 114

05. Williams 51

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 10

09. Alpine 7

10. Sauber 6