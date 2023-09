Marc Márquez (Honda) : "Le rythme était suffisant pour la troisième place".

Marc Márquez, qui visait la troisième place au GP d'Inde hier, a chuté au cinquième tour et s'est retrouvé 9e. Mais il sait que quatre pilotes Ducati ont été plus rapides que lui ce week-end.

Marc Márquez, 30 ans, a pris la troisième place samedi et la neuvième place dimanche sur sa Repsol-Honda au GP d'Inde sur le circuit de Buddh, ce qui lui a permis d'engranger 19 points au total et de passer de la 19e à la 16e place du championnat du monde des pilotes.

Le pilote d'usine Repsol Honda espère-t-il avoir les mêmes chances sur le Twin Ring Motegi, qui s'appelle désormais Mobility Resort Motegi et appartient à l'empire Honda - après tout, il s'agit également d'une piste à arrêts et redémarrages avec six virages à première vitesse.

"Il sera intéressant de voir ce que nous pouvons faire là-bas. Car nous aurons à nouveau les carcasses standard sur les pneus arrière Michelin, alors qu'en Inde nous avions la carcasse dure comme à Spielberg, qui était en fait jusqu'à présent. Elle ne convenait pas à notre moto", résume Marc. "Ces pneus standards aident généralement mon style de pilotage, mais les autres pilotes seront aussi plus rapides avec".

Comme toujours, Marc Márquez regarde avec beaucoup de réalisme le GP d'Inde, où il s'est battu pour une place sur le podium jusqu'au crash du tour 5, avant de chuter au virage 1, de retomber à la 16e place et d'entamer une nouvelle course de rattrapage.

"En réalité, sans la chute de Bagnaia, j'aurais normalement terminé 5e. Car tout le week-end, Bezzecchi, Martin, Bagnaia et Marini ont été plus rapides que nous. En dehors de ce quatuor, nous étions bien partis, nous avions la vitesse et le rythme pour la cinquième place. C'est pour cette raison que j'ai pris ce risque supplémentaire dimanche. J'ai déjà admis samedi que j'avais pris beaucoup de risques dans le sprint parce qu'il y avait une chance de monter sur le podium. Je ne me suis quand même pas écrasé, mais je ne sais pas pourquoi je suis resté assis... Je suis monté sur le podium. Dimanche, j'ai voulu prendre des risques supplémentaires dans les dix premiers tours. Je savais que si je pouvais rester aussi longtemps dans le sillage des pilotes Ducati, je pourrais attaquer dans les dix derniers tours, car je roule normalement bien avec des pneus usagés".

Márquez poursuit : "J'ai donc pris beaucoup de risques, et malheureusement, je me suis fait sortir un peu trop loin dans le virage 1. Le plus important, c'est que j'ai pu terminer la course, car vous vous souvenez qu'avant le GP de Silverstone, j'avais dit : 'A partir de maintenant, je veux terminer le plus de courses possible, faire des tours de piste et collecter des données'. J'ai atteint cet objectif dimanche, et mon rythme était très similaire à celui de Quartararo, qui a terminé troisième".

Résultats MotoGP, Circuit de Buddh (24.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 21 rdn en 36:59,157 min.

2. Martin, Ducati, + 8,649 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 8,855

4. Binder, KTM, + 12,643

5. Mir, Honda, + 13,214

6. Zarco, Ducati, + 14,673

7. Morbidelli, Yamaha, + 16,946

8. Viñales, Aprilia, + 17,191

9. Marc Márquez, Honda, + 19,118

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11. Nakagami, Honda, + 28,521

12. Oliveira, Aprilia, + 29,088

13. Pol Espargaró, KTM, + 29,728

14e Miller, KTM, + 31,324

15. Bradl, Honda, + 35,782

16e Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 tours de retard

- Bagnaia, Ducati, 8 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 15 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Circuit de Buddh (23.9.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 19:18,836 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 5 tours de retard

- Mir, Honda, 8 tours de retard

- Marini, Ducati, 1er tour non terminé

- Pol Espargaró, KTM, 1er tour non terminé

- Bradl, Honda, 1er tour non terminé

Classement au championnat du monde après 26 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 292 points. 2. Martin 279. 3. Bezzecchi 248. 4. Binder 192. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 157. 7. Viñales 138. 8. Marini 135. 9. Miller 109. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 453 points. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 436 points. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.