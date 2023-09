Marc Márquez (Honda): "Il ritmo era sufficiente per il terzo posto".

Il trentenne Marc Márquez ha conquistato il terzo posto in sella alla Repsol Honda nel GP d'India sul Circuito di Buddh sabato e il nono posto domenica, ottenendo un totale di 19 punti che lo hanno catapultato dal 19° al 16° posto nel campionato mondiale piloti.

Il pilota ufficiale Repsol Honda ha ora qualche chance per il Twin Ring Motegi, ora chiamato Mobility Resort Motegi e appartenente all'impero Honda - dopo tutto, è anche una pista stop-and-go con sei curve da prima marcia.

"Sarà interessante vedere cosa riusciremo a fare lì. Perché avremo di nuovo le carcasse standard sugli pneumatici posteriori Michelin, mentre in India avevamo la carcassa dura come a Spielberg, che in realtà finora non si è adattata alla nostra moto. Non era adatta alla nostra moto", ha riassunto Marc. "Questi pneumatici standard di solito aiutano il mio stile di guida, ma anche gli altri piloti saranno più veloci con questi".

Marc Márquez, come sempre, guarda con senso di realtà al GP d'India, dove stava lottando per il podio fino alla caduta al quinto giro, prima di cadere alla curva 1, retrocedere al 16° posto e iniziare una nuova rimonta.

"In realtà, se non fosse stato per l'incidente di Bagnaia, sarei arrivato quinto normalmente. Perché per tutto il weekend Bezzecchi, Martin, Bagnaia e Marini sono stati più veloci di noi. A parte questo quartetto, stavamo guidando bene, avevamo la velocità e il ritmo per il 5° posto ed è per questo che domenica ho preso quel rischio in più. Ho già ammesso sabato di aver rischiato molto in volata perché c'era la possibilità di salire sul podio. Non sono caduto, ma non so perché sono rimasto bloccato... Sono salito sul podio. Domenica ho voluto guidare con maggiore rischio nei primi dieci giri. Sapevo che se fossi riuscito a stare alle calcagna dei piloti Ducati per tutto questo tempo, avrei potuto attaccare negli ultimi dieci giri perché di solito vado bene con le gomme usate".

Márquez ha continuato: "Quindi ho preso molti rischi, purtroppo sono stato portato fuori un po' troppo alla prima curva. La cosa più importante è che sono riuscito a finire la gara, e ricordate che prima del GP di Silverstone avevo detto: 'Voglio finire più gare possibili d'ora in poi, fare giri in pista e raccogliere dati'. Domenica ho raggiunto questo obiettivo e il mio ritmo è stato molto simile a quello di Quartararo, che ha chiuso terzo".

Risultati MotoGP, Circuito di Buddh (24/9):

1° Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn in 36:59.157 min.

2° Martin, Ducati, + 8,649 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 8,855

4° Binder, KTM, + 12,643

5° Mir, Honda, + 13.214

6° Zarco, Ducati, + 14.673

7° Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8° Viñales, Aprilia, + 17.191

9° Marc Márquez, Honda, + 19.118

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11° Nakagami, Honda, + 28.521

12° Oliveira, Aprilia, + 29.088

13° Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14° Miller, KTM, + 31.324

15° Bradl, Honda, + 35.782

16° Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 giri in meno

- Bagnaia, Ducati, 8 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 15 giri indietro

Risultati MotoGP Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 19:18.836 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,405

4° Binder, KTM, + 2,904

5° Bezzecchi, Ducati, + 3.266

6° Quartararo, Yamaha, + 4.327

7° Miller, KTM, + 7.172

8° Viñales, Aprilia, + 8.798

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10° Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11° Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12° Oliveira, Aprilia, + 15.415

13° Nakagami, Honda, + 17,437

14° Pirro, Ducati, + 23.714

15° Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 5 giri indietro

- Mir, Honda, 8 giri indietro

- Marini, Ducati, 1° giro non completato

- Pol Espargaró, KTM, 1° giro non completato

- Bradl, Honda, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 26 gare su 40:

1° Bagnaia, 292 punti. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.

Campionato mondiale costruttori:

1. Ducati, 453 punti. 2° KTM 253. 3° Aprilia 228. 4° Yamaha 125. 5° Honda 123.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 436 punti. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.