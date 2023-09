Marc Márquez (Honda): "O ritmo foi suficiente para o terceiro lugar".

Marc Márquez, de 30 anos, obteve o terceiro lugar com a Repsol Honda no GP da Índia, no Circuito de Buddh, no sábado, e o nono lugar no domingo, o que resultou num total de 19 pontos, que o catapultaram do 19º para o 16º lugar no campeonato do mundo de pilotos.

Será que o piloto de fábrica da Repsol Honda tem agora hipóteses no Twin Ring Motegi, agora chamado Mobility Resort Motegi e pertencente ao império Honda - afinal, é também uma pista stop-and-go com seis curvas de primeira velocidade.

"Será interessante ver o que podemos fazer lá. Porque lá vamos ter as carcaças normais dos pneus traseiros Michelin, enquanto na Índia tínhamos as carcaças duras, como em Spielberg, que até agora não se adequaram à nossa moto. Não se adaptou à nossa mota", resumiu Marc. "Estes pneus normais normalmente ajudam o meu estilo de pilotagem, mas também os outros pilotos serão mais rápidos com eles."

Marc Márquez, como sempre, olha para o GP da Índia com um sentido de realidade, onde estava a lutar por um lugar no pódio até à queda na 5ª volta, antes de cair na Curva 1, caindo para 16º e iniciando uma nova recuperação.

"Na realidade, se não fosse a queda de Bagnaia, eu teria terminado em quinto lugar normalmente. Porque durante todo o fim de semana Bezzecchi, Martin, Bagnaia e Marini foram mais rápidos do que nós. Tirando este quarteto, estávamos a rodar bem, tínhamos velocidade e ritmo para o 5º lugar e foi por isso que arrisquei mais no domingo. Já tinha admitido no sábado que arrisquei muito no sprint porque havia a possibilidade de terminar no pódio. Mesmo assim, não me despistei, mas não sei porque é que fiquei preso... Subi ao pódio. No domingo, queria conduzir com um risco extra nas primeiras dez voltas. Sabia que se conseguisse manter-me no encalço dos pilotos da Ducati durante esse tempo, poderia atacar nas últimas dez voltas, porque normalmente me saio bem com pneus usados."

Márquez continuou, "Por isso corri muitos riscos, infelizmente fui levado um pouco longe demais na curva 1. O mais importante foi ter conseguido terminar a corrida, o que, como se recorda, antes do GP de Silverstone eu disse: 'Quero terminar o máximo de corridas possível a partir de agora, fazer voltas à pista e recolher dados'. Consegui esse objetivo no domingo e o meu ritmo foi muito semelhante ao de Quartararo, que terminou em terceiro."

Resultados MotoGP, Circuito de Buddh (24/9):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn em 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8,649 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13,214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11º Nakagami, Honda, + 28,521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35,782

16º Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 voltas abaixo

- Bagnaia, Ducati, 8 voltas abaixo

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 15 voltas atrás

Resultados do MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,389 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8,798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12º Oliveira, Aprilia, + 15,415

13º Nakagami, Honda, + 17,437

14º Pirro, Ducati, + 23,714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 5 voltas atrás

- Mir, Honda, 8 voltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª volta não completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª volta não completada

- Bradl, Honda, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 26 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 292 pontos. 2º Martin 279. 3º Bezzecchi 248. 4º Binder 192. 5º Aleix Espargaró 160. 6º Zarco 157. 7º Viñales 138. 8º Marini 135. 9º Miller 109. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Ducati, 453 pontos. 2º KTM 253. 3º Aprilia 228. 4º Yamaha 125. 5º Honda 123.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 436 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.