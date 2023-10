Valentino Rossi definisce il calendario delle gare del 2024

Il nove volte campione del mondo di motociclismo Valentino Rossi sta ultimando il suo calendario di gare per la stagione 2024, ma il pilota della BMW continuerà a partecipare alla GT World Challenge Europe Endurance Cup.

Il 2024 sarà la terza stagione completa di Valentino Rossi nelle gare GT3. Il nove volte campione del mondo di motociclismo, che è stato promosso a pilota ufficiale BMW per la stagione 2023, sta attualmente ultimando il suo programma di gare per il prossimo anno.

"Non credo che il programma sia ancora definito", ha spiegato Rossi al GT World Challenge Europe di Barcellona, in una sessione per i media a cui ha partecipato anche SPEEDWEEK. "Ma sicuramente continuerò a correre qui nella GT World Challenge Europe Endurance Cup".

"Il Dottore" non ha nascosto in passato di considerare la serie endurance della SRO come la migliore serie GT3 al mondo.

"Se continuerò a correre nella Sprint Cup è ancora aperto", ha continuato Rossi. "Inoltre, anche il FIA WEC nella nuova classe GT3 è un'opzione".

Rossi ha già chiarito che non gareggerà sulla Nordschleife l'anno prossimo due mesi fa al Nürburgring: ritiene che la procedura di rilascio dei permessi sia un problema, perché non ha il tempo e, a dire il vero, il desiderio di farsi strada fino alla licenza con una piccola vettura.

"È sempre stato il mio obiettivo iniziare a correre nell'inferno verde", ha spiegato la star della BMW al Nürburgring alla rivista specializzata GT-Place, quando gli è stato chiesto se l'anno prossimo prenderà il via alla 24 ore. "Il problema è il permesso. Penso che sarà difficile, perché non ho abbastanza tempo per farli".

Ridendo, aggiunge: "Inoltre, dovrei guidare un'auto piccola per farlo e non mi piacciono le auto piccole e poco potenti".