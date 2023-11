Pit Beirer (KTM): "Le concessioni creano confusione".

"Non è possibile che Honda e Yamaha ottengano concessioni di ampia portata, ma Aprilia e KTM no", si è meravigliato il direttore di gara di KTM Pit Beirer,

Per quasi sei mesi, l'alleanza dei costruttori MSMA ha discusso idee su come avvicinare nuovamente al vertice i costruttori giapponesi Honda e Yamaha. Dopo tutto, nulla sarebbe più retrospettivo per Dorna Sports S.L., proprietaria dei diritti commerciali del GP, per le altre fabbriche, per gli organizzatori, per gli sponsor e per i fan, di un altro ritiro da parte di un gigante giapponese, dopo il ritiro di Suzuki dal Campionato del Mondo MotoGP alla fine del 2022.

Non c'è alcun accordo in vista. Ecco perché il CEO di Dorna, Carmelo Ezpeleta, sta cercando un compromesso fattibile e a un certo punto metterà il piede in fallo. Anche se gli europei non sono del tutto entusiasti che i giapponesi, che hanno dominato per decenni, ricevano ora dei regali.

Infatti, secondo le attuali regole di concessione, né la Honda né la Yamaha potrebbero rivendicare alcun privilegio tecnico l'anno prossimo.

"Ora è il momento per Honda e Yamaha di ottenere un po' di supporto da quelle aziende che hanno ricevuto supporto in passato", ha spiegato Lin Jarvis, amministratore delegato di Yamaha Motor Racing, a SPEEDWEEK.com. "Il campionato ne trarrà beneficio".

"Quando si parla di concessioni, si tratta sempre di una discussione totale sui principi", afferma Pit Beirer, Direttore Motorsport di Pierer Mobility AG con i marchi KTM, GASGAS e Husqvarna. "Da parte di KTM, siamo assolutamente contrari alle concessioni. Se ora si interviene in questa storia del 'balance of performance' e si inizia ad aiutare qualcuno perché è in fondo, noi diciamo: Non può essere che Yamaha, Honda, Aprilia e KTM siano vicine, ma noi di Aprilia e KTM dovremmo ora accettare concessioni per Yamaha e Honda, anche se la differenza con Ducati nel mondiale monomarca è maggiore di quella che c'è tra noi quattro".

La classifica del Campionato Costruttori: 1° Ducati, 626 punti. 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Ducati ha quindi 291 punti di vantaggio su KTM nel Campionato Costruttori. Ma KTM e Yamaha sono separate solo da 158 punti.

Ma poiché le fabbriche non hanno ancora raggiunto un accordo, la Dorna probabilmente imporrà un pacchetto di concessioni per Yamaha e Honda.

"Sì, dovremo accettarlo. Ma questo non significa che non possiamo esprimere la nostra opinione", ha dichiarato Pit Beirer in un'intervista a SPEEDWEEK.com.

"Siamo rigorosamente contrari a nuovi regolamenti di concessione, perché ci sono regolamenti specifici in vigore. Aprilia 2015 e KTM 2017 sono entrate nella classe attraverso questi regolamenti", afferma Beirer. "Un nuovo arrivato ottiene alcuni vantaggi decenti, e devi essere relativamente cattivo per un periodo di tempo più lungo per risalire e ottenere nuove concessioni. Ma se si corre senza agevolazioni e si è un membro a tutti gli effetti della società della MotoGP, si deve affrontare la concorrenza con decisione".

Beirer ribadisce: "Sì, siamo contrari alle concessioni. Punto e basta! Ma se vengono introdotte nuove concessioni, non è possibile che Aprilia e KTM rimangano e noi aiutiamo Honda e Yamaha. Perché a quel punto bisogna guardare il totale dei punti di tutti i costruttori nel campionato costruttori, e poi ci deve essere una perequazione compensando i divari in termini percentuali. A quel punto ci si rende conto che nel campionato costruttori il primo team ha il doppio dei punti del secondo. Se si aiuta la Yamaha ora, si dovrebbe rallentare la Ducati. Ma noi non vogliamo che la Ducati venga rallentata. Preferiremmo che i regolamenti rimanessero così come sono. Preferiremmo fare uno sforzo per poter risalire un po' alla volta".

Tuttavia, in base al regolamento attuale, né la Honda (due terzi posti nel 2022, una vittoria e un terzo posto nel 2023) né la Yamaha (tre vittorie nel 2022, quattro secondi posti nel 2022, un terzo posto nel 2022, più tre terzi posti nel 2023) si qualificano per le concessioni perché hanno ottenuto un numero eccessivo di vittorie o podi negli ultimi due anni.

"La Ducati ha fatto un ottimo lavoro negli ultimi anni. Per questo non pensiamo che ci debbano essere concessioni, né per Honda e Yamaha né contro Ducati", ha aggiunto Pit Beirer. "Se ci devono essere concessioni per i giapponesi, si deve guardare al punteggio di tutti i costruttori".

"La Honda ha una sola vittoria nel 2023. È così scarsa da meritare concessioni? Fabio Quartararo ha ottenuto tre podi quest'anno. Ha fatto bene anche a Sepang. Due piloti Yamaha sono arrivati davanti alla migliore KTM. Quindi non è necessario concedere alle due fabbriche giapponesi vantaggi così ampi e massicci. Sviluppo gratuito dei motori per tutto l'anno, due motori in più, un aggiornamento aerodinamico supplementare: queste proposte sono troppo generose. E dal punto di vista di Aprilia e KTM, molto unilaterali. Perché Aprilia ha sei podi domenicali, KTM ne ha cinque e Yamaha tre".

"Preferirei interrompere subito la discussione sulle concessioni", afferma Pit Beirer. "Perché la discussione su chi concede quanti pneumatici di prova e a chi ne toglie qualcuno rende la situazione confusa per tutti gli spettatori e anche per noi come fabbrica. Riteniamo che i regolamenti esistenti siano molto validi. Non dovremmo quindi interferire con le prestazioni degli stabilimenti. Dopo tutto, il nostro compito è quello di competere con i migliori. Se si investono i soldi negli stipendi dei piloti e non nello sviluppo delle moto, prima o poi si pagherà il conto".

"Trovo che le classi di gara che interferiscono con il livello di prestazioni del materiale dall'esterno siano molto confuse", ha detto il direttore di gara KTM. "I regolamenti devono rimanere chiaramente comprensibili per tutti gli spettatori e per tutti coloro che sono coinvolti nel paddock. Allora sì che le gare sono belle".

Il vice campione del mondo di motocross 250cc del 1999 ha aggiunto: "Sarebbe meglio discutere di come sbarazzarsi dell'eccessivo sviluppo aerodinamico, dei dispositivi di altezza di marcia e risolvere il problema della pressione degli pneumatici. Se si rimette una parte maggiore del veicolo nelle mani dei piloti, questi ultimi possono fare di nuovo la differenza, e non solo il materiale".

Al momento, a Honda e Yamaha sono state promesse le seguenti agevolazioni per il 2024:

- Sviluppo dei motori non congelato dall'inizio della stagione;

- due motori in più per pilota rispetto agli europei, cioè dieci invece di otto

- Quattro invece di tre piste di prova;

- Due invece di un aggiornamento aerodinamico per pilota e stagione;

- Eventuali giornate di prova aggiuntive per i piloti regolari. Ad esempio, la partecipazione al test shakedown di tre giorni a Sepang.

Le restrizioni previste per la Ducati:

- Due invece di sei wildcard all'anno (o nessuna), in modo che non ci siano nove Ducati nel campo dei 23 piloti come a Sepang;

- 140 anziché 170 pneumatici di prova a stagione.